Скарби бронзової доби та древні поселення: археологи розповіли про неочікуване відкриття (фото)

На місці будівництва вітроелектростанції в Нижній Саксонії, Німеччина, археологи виявили напрочуд багаті свідчення людської діяльності, що охоплюють тисячоліття. Територія, яку довгий час вважали звичайною місцевістю, виявилася місцем, де збереглися сліди поселень, ритуальних обрядів та цінні предмети з різних історичних періодів.

З серпня 2024 року по вересень 2025 року археологи обстежили близько 92 800 квадратних метрів і зафіксували 412 об’єктів. Ці знахідки показали, що територія не була безлюдною, а використовувалася неодноразово від неоліту до пізньої античності, пише Фокус.

Серед найдавніших знахідок були дві добре збережені хати, пов’язані з культурою лінійно-стрічкової кераміки, що датуються серединою 6-го тисячоліття до н. е. Ці споруди належали одним із перших землеробських громад у регіоні.

Ці знахідки дали уявлення про те, як ранні поселенці будували свої оселі та організовували повсякденне життя. Додаткові зразки, вилучені з місця розкопок, можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти раціон харчування, землекористування та структуру поселень на цьому ранньому етапі розвитку землеробства.

Археологи знайшли сліди поселень з перших століть нашої ери Фото: Lower Saxony State Office for Heritage

На території також були виявлені свідчення пізніших періодів. Археологи знайшли сліди поселень з перших століть нашої ери, зокрема ями з ретельно впорядкованими відкладеннями. У них містилися поховання собак, кераміка, виготовлена за римськими технологіями, та металеві предмети.

Таке поєднання свідчило про навмисне розміщення, а не випадкове скидання, що, ймовірно, пов’язано з ритуальними практиками під впливом римських традицій. Однією з найвизначніших знахідок цього періоду став майже повний тришаровий гребінець IV–V століть нашої ери, прикрашений круговими візерунками та бронзовими заклепками.

Однією з найвизначніших знахідок став майже повний тришаровий гребінець IV–V століть нашої ери, прикрашений круговими візерунками та бронзовими заклепками Фото: Lower Saxony State Office for Heritage

Найважливіше відкриття сталося під час підготовчих робіт до будівництва фундаменту турбіни. Археологи виявили щільно скупчену колекцію бронзових та органічних матеріалів. Щоб захистити крихкі предмети, команда вилучила весь блок ґрунту для лабораторного дослідження.

Цей процес виявив скарб прикрас бронзової доби, датований 1500–1300 роками до н. е. Колекція, ймовірно, належала щонайменше трьом жінкам високого статусу і включала нашийні намиста, спіральні браслети, листові прикраси та шпильки з дископодібними головками.

Колекція, ймовірно, належала щонайменше трьом жінкам високого статусу Фото: Lower Saxony State Office for Heritage

У центрі скарбу було намисто, виготовлене з понад 156 бурштинових намистин. Цей елемент виділявся як візуально, так і культурно. Бурштин був цінним матеріалом у доісторичній Європі і часто транспортувався на великі відстані. Дослідження Орхуського університету показали, що торгівля бурштином пов’язувала Північну Європу з віддаленими регіонами, включаючи такі далекі території, як Месопотамія.

Важливість скарбу полягає в його цілісному складі, а не в якомусь окремому предметі. Такі колекції часто інтерпретують як навмисні схованки, можливо пов’язані з ритуальними діями, соціальною ідентичністю або демонстрацією статусу. Наявність бурштину в поєднанні з майстерно виготовленими бронзовими предметами вказує на зв’язки між торгівлею, системами вірувань та соціальною структурою.

Ця знахідка також має особливу цінність для регіональних досліджень. Це перший скарб бронзового віку, виявлений у північній передгірській зоні Гарца з 1967 року, і єдиний, який дослідили з використанням сучасних наукових методів.

Ці відкриття продемонстрували тривалу послідовність людської присутності, від ранніх фермерів до пізніших спільнот, що займалися ритуальними практиками. Цей випадок свідчить про важливість ретельних археологічних досліджень і показує, як навіть рутинні проєкти можуть змінити розуміння минулого.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege.