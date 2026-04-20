Уничтожило стихийное бедствие: археологи нашли древнее поселение в Германии (фото)

В городе Биль, Германия, во время строительных работ обнаружили следы древнего поселения. Благодаря влажной почве, лишенной кислорода, деревянные остатки сохранились на протяжении тысячелетий, дав редкую возможность заглянуть в жизнь недолговечной доисторической общины.

Раскопки, проведенные в 2018 и 2019 годах, постепенно обнажили структуру поселения. По мере снятия слоев грунта появлялись ряды деревянных столбов, которые все еще стояли там, где их изначально установили, пишет Фокус.

Более 1300 столбов обозначали места расположения домов, а поблизости лежали разбросанные фрагменты древесины, указывающие на места, где постройки обвалились. В отличие от многих доисторических памятников, где сохранились лишь фрагменты, это место сохранило четкий план, который показал, как когда-то выглядела деревня.

Датирование по годовым кольцам деревьев предоставило точную информацию о поселении. Древесина показала, что строительство началось около 3842 года до н. э. и продолжалось всего несколько лет. К 3838 году до н. э. поселение уже было заброшено. Такой узкий временной промежуток является редким в доисторической археологии и позволил исследователям проследить весь жизненный цикл деревни с необыкновенной четкостью.

Фото: Бернский университет

Расположение построек показало, как развивалось поселение. Сначала вдоль берега озера стоял один ряд домов. Впоследствии с обеих сторон добавлялись новые постройки, образуя более крупный комплекс. Жители также построили деревянные барьеры, обращенные к воде, вероятно, чтобы уменьшить влияние волн. Однако эти защитные сооружения простояли недолго.

Доказательства свидетельствуют, что поворотным моментом стала мощная буря. Сильный ветер, вероятно западный, гнал воду на поселение с такой силой, что повредил его постройки. Столбы были смещены или вырваны, а несколько зданий стали неустойчивыми или были разрушены.

Фото: Бернский университет

Жители не покинули это место сразу. Следы ремонта свидетельствовали о попытках восстановить части села. Некоторые столбы были установлены заново, а поврежденные участки — отстроены. Несмотря на эти усилия, поселение покинули в течение короткого периода.

Артефакты, найденные во время раскопок, дали представление о повседневной жизни. Фрагменты керамики, каменные орудия и предметы из кости и рога свидетельствуют о повседневной деятельности. Большинство материалов происходило из близлежащих территорий, но определенные стили указывали на связи с такими регионами, как центральная Швейцария, долина Роны и части южной Франции.

Остатки растений и животных раскрыли детали об источниках пищи. Крестьяне, вероятно, выращивали сельскохозяйственные культуры, собирали дикие растения и использовали ресурсы озера. Эти практики соответствовали моделям, наблюдавшимся в других приозерных общинах того же периода в регионе Трех озер.

Этот памятник является частью более широкой группы доисторических поселений в Альпийском регионе, многие из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием "Доисторические свайные поселения вокруг Альп". Эти места важны для понимания ранних земледельческих обществ и того, как люди приспособились к жизни у воды.

Поселение в Биле выделяется тем, насколько четко можно проследить его историю. От строительства до разрушения и коротких попыток восстановления — последовательность событий остается видимой.

Это поселение показывает, как небольшая община строилась, расширялась и, столкнувшись с внезапными разрушениями, в конце концов покинула эту местность. Такие находки помогают исследовать реалии жизни тысячи лет назад и демонстрируют ценность сохранения археологических свидетельств.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Bern University.