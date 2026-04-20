Уничтожило стихийное бедствие: археологи нашли древнее поселение в Германии (фото)
В городе Биль, Германия, во время строительных работ обнаружили следы древнего поселения. Благодаря влажной почве, лишенной кислорода, деревянные остатки сохранились на протяжении тысячелетий, дав редкую возможность заглянуть в жизнь недолговечной доисторической общины.
Раскопки, проведенные в 2018 и 2019 годах, постепенно обнажили структуру поселения. По мере снятия слоев грунта появлялись ряды деревянных столбов, которые все еще стояли там, где их изначально установили, пишет Фокус.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Более 1300 столбов обозначали места расположения домов, а поблизости лежали разбросанные фрагменты древесины, указывающие на места, где постройки обвалились. В отличие от многих доисторических памятников, где сохранились лишь фрагменты, это место сохранило четкий план, который показал, как когда-то выглядела деревня.
Датирование по годовым кольцам деревьев предоставило точную информацию о поселении. Древесина показала, что строительство началось около 3842 года до н. э. и продолжалось всего несколько лет. К 3838 году до н. э. поселение уже было заброшено. Такой узкий временной промежуток является редким в доисторической археологии и позволил исследователям проследить весь жизненный цикл деревни с необыкновенной четкостью.
Расположение построек показало, как развивалось поселение. Сначала вдоль берега озера стоял один ряд домов. Впоследствии с обеих сторон добавлялись новые постройки, образуя более крупный комплекс. Жители также построили деревянные барьеры, обращенные к воде, вероятно, чтобы уменьшить влияние волн. Однако эти защитные сооружения простояли недолго.
Доказательства свидетельствуют, что поворотным моментом стала мощная буря. Сильный ветер, вероятно западный, гнал воду на поселение с такой силой, что повредил его постройки. Столбы были смещены или вырваны, а несколько зданий стали неустойчивыми или были разрушены.
Жители не покинули это место сразу. Следы ремонта свидетельствовали о попытках восстановить части села. Некоторые столбы были установлены заново, а поврежденные участки — отстроены. Несмотря на эти усилия, поселение покинули в течение короткого периода.
Артефакты, найденные во время раскопок, дали представление о повседневной жизни. Фрагменты керамики, каменные орудия и предметы из кости и рога свидетельствуют о повседневной деятельности. Большинство материалов происходило из близлежащих территорий, но определенные стили указывали на связи с такими регионами, как центральная Швейцария, долина Роны и части южной Франции.
Остатки растений и животных раскрыли детали об источниках пищи. Крестьяне, вероятно, выращивали сельскохозяйственные культуры, собирали дикие растения и использовали ресурсы озера. Эти практики соответствовали моделям, наблюдавшимся в других приозерных общинах того же периода в регионе Трех озер.
Какие научные темы вам интересно читать?
Этот памятник является частью более широкой группы доисторических поселений в Альпийском регионе, многие из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием "Доисторические свайные поселения вокруг Альп". Эти места важны для понимания ранних земледельческих обществ и того, как люди приспособились к жизни у воды.
Поселение в Биле выделяется тем, насколько четко можно проследить его историю. От строительства до разрушения и коротких попыток восстановления — последовательность событий остается видимой.
Это поселение показывает, как небольшая община строилась, расширялась и, столкнувшись с внезапными разрушениями, в конце концов покинула эту местность. Такие находки помогают исследовать реалии жизни тысячи лет назад и демонстрируют ценность сохранения археологических свидетельств.
