В Боснии обнаружили древнее святилище: открытие породило больше вопросов, чем ответов (фото)

Высоко над долиной реки Лашва в центральной Боснии археологи обнаружили новые свидетельства о ритуальных обрядах позднего бронзового века. То, что сначала казалось типичным высоким поселением в Динарском регионе, оказалось древним святилищем.

Во время раскопок вблизи города Травник ученые обнаружили церемониальный комплекс, центром которого является большая каменная стена в форме буквы L. В отличие от укреплений, которые обычно встречаются на подобных холмах, это сооружение не ограждает территорию и не выполняет оборонительной функции, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зато исследователи пришли к выводу, что ее построили, чтобы прикрыть и обозначить остатки сожженного сооружения, лежавшего под ней.

Памятник впервые привлек внимание в 2022 году, после того как поисковики с металлоискателями обнаружили клад бронзовых предметов вдоль видимого каменного вала. Коллекция, которую впоследствии передали в Региональный музей Травника, содержала многочисленные предметы, такие как пряжки для ремней, декоративные крепления и фрагменты металлических листов. Некоторые предметы датируются VI веком до н. э., что указывает на то, что памятник оставался в пользовании еще долго после завершения его начальной фазы.

Відео дня

Фото: Archaeologia Austriaca

Дальнейшие раскопки, проведенные в 2024 и 2025 годах командами из Австрийского археологического института и боснийских учреждений, предоставили более подробные данные. Стена, длиной примерно 63 метра и высотой до трех метров, отличается от стандартных оборонительных сооружений. Ее L-образная планировка разделяет плато, не ограничивая доступа, что указывает на символическую или пространственную функцию, а не на защиту.

Материалы, использованные в строительстве, также указывают на плановые усилия. Стена включает беловатый известняк, который не был доступен на месте и должен был быть привезен с расстояния не менее 1,5 километра. Это указывает на организованную работу и несколько этапов строительства.

Наиболее значимые находки обнаружили под стеной. Археологи идентифицировали остатки сгоревшей постройки, в частности обугленные деревянные элементы и фрагменты пола. Также ученые нашли два больших сосуда для хранения: один упал, а другой намеренно поставили вертикально в землю.

Фото: Archaeologia Austriaca

Стратиграфический анализ подтвердил, что стена была возведена непосредственно над этими остатками. Это указывает на то, что сооружение было намеренно запечатано, а не заброшено. Такой подход свидетельствует о том, что сгоревшее здание сохраняло свое значение после разрушения.

Радиоуглеродное датирование показало, что сгоревшее сооружение датируется периодом между XI и IX веками до н. э., тогда как активность на этом месте продолжалась с XIII до IX века до н. э. Более поздние находки, в частности металлические предметы VI века до н. э., свидетельствуют о длительном использовании этого места на протяжении нескольких веков.

Нет четких доказательств постоянного проживания на этом месте. Зато материальные свидетельства указывают на периодические визиты. Артефакты, в частности браслеты и спирали, были размещены в стене в контролируемом порядке. Дополнительные предметы, в частности наконечник копья и украшенная булавка, указывают на связи с культурными традициями Центральной Европы.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Анализ керамики подтверждает эту интерпретацию. Керамика отличается от той, что была найдена в соседних поселениях, демонстрируя канавчатую и граненую отделку, связанную с культурой полей погребальных урн, которая распространялась по всему Карпатскому бассейну и Дунайскому региону в поздней бронзовой эпохе.

Среди находок была небольшая глиняная фигурка, сочетающая черты человека и животного. Ее форма указывает на символическое или ритуальное использование, хотя ее точная функция остается непонятной.

Роль огня является центральной для интерпретации этого места. Сгоревшее сооружение намеренно сохранили под стеной. Это указывает на то, что событие, связанное с огнем, считалось значимым. Строительство стены, вероятно, служило для обозначения или официального закрепления этого места.

Важно

Впоследствии это место продолжало привлекать внимание. Повторное размещение предметов и отсутствие бытовых остатков свидетельствуют о том, что оно функционировало как место для конкретных обрядов, а не для повседневного использования.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Archaeologia Austriaca.