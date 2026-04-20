Нашли где не ждали: археологи обнаружили средневековую гончарную мастерскую в Швейцарии (фото)

В Вюренлингене, Швейцария, археологи обнаружили остатки средневековой гончарной мастерской, которая действовала вдали от любого крупного города, что ставит под сомнение давнее представление о том, что такие ремесла были ограничены городскими центрами. Это исследование дает редкое представление о ремеслах в Швейцарии между XIII и началом XV веков.

Открытие началось во время строительных работ в 2020 и 2021 годах, когда Кантональная археологическая служба Ааргау провела спасательные раскопки. исследователи обнаружили два важных объекта: мусорную яму, заполненную керамическими обломками, и остатки гончарной печи, датируемой примерно 1400 годом, пишет Фокус.

Хотя такие находки сами по себе могут казаться незначительными, вместе они образовали четкую картину действующей гончарни. До сих пор большинство известных печей этого периода в Швейцарии связывали с такими городами, как Винтертур и Шаффхаузен. Этот сельский пример выделяется как первый подтвержденный случай позднесредневекового гончарного производства за пределами городских территорий в стране.

Сама печь раскрыла важные технические детали. Имея длину около 2,6 метра, она имела грушевидную камеру обжига, сужающуюся к топке. Следы нескольких слоев пепла и фрагменты куполообразного накрытия свидетельствовали о многократном использовании печи в течение длительного времени.

Следы нескольких слоев пепла и фрагменты куполообразного накрытия свидетельствовали о многократном использовании печи на протяжении длительного времени Фото: Cantonal Archaeology, © Canton Aargau

Найденные неподалеку ямы от столбов и остатки конструкций указывали на наличие укрытой рабочей площадки, что свидетельствует о том, что печь была частью полноценной мастерской, а не изолированным сооружением.

Археологи задокументировали более 11 000 керамических фрагментов с участка печи и еще 2 500 из ранее обнаруженной ямы для отходов. Большинство предметов составляли повседневную посуду, но были также плитки для печей, формы и даже маленькая глиняная фигурка всадника.

Археологи задокументировали более 11 000 керамических фрагментов с участка печи и еще 2 500 из ранее обнаруженной ямы для отходов Фото: Cantonal Archaeology, © Canton Aargau

Керамика датируется периодом от середины XIII до начала XV века, с декоративными узорами, типичными для XIV века. Эта непрерывность свидетельствовала о том, что производство керамики в этом районе продолжалось на протяжении поколений.

Исследование показало, что это была не мелкая или временная деятельность. Гончарные мастерские нуждались в доступе к глине, воде и большим объемам древесины для обжига. Вюренлинген обеспечивал все эти ресурсы, имея поблизости глиняные месторождения, источники воды и леса.

Керамика датируется периодом от середины XIII до начала XV века, с декоративными узорами, типичными для XIV века Фото: Cantonal Archaeology, © Canton Aargau

Расположение этого места между Баденом и Бад-Цурзахом, известными своими средневековыми рынками, также делало его пригодным для торговли. Даже ограниченное использование печи каждый год могло удовлетворить местные потребности, тогда как избыточные товары, вероятно, продавались на соседних рынках.

Археологи нашли следы утраченной цивилизации: доказательства прятались в высокогорье Грузии (фото)

Эти находки ставят под сомнение традиционное представление о средневековой сельской среде как экономически зависимой от городов. Зато открытие демонстрирует, что сельские общины могли поддерживать квалифицированные ремесла и участвовать в региональной торговле. Качество и разнообразие керамики соответствовали тем, что производились в городах, что свидетельствует о том, что сельские гончары были способными и конкурентоспособными.

Ранее Фокус писал о необычной находке в Египте. Во время исследования захоронения, археологи нашли золотые артефакты и фрагмент "Илиады" на одной из мумий.

Также мы рассказывали о корабельной пушке XVII века, которую обнаружили в Турции. этот артефакт случайно нашли на списанном корабле.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Cantonal Archaeology Aargau.