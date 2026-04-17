Такого никто не ожидал: в ресторане списанного судна нашли артефакт с другого конца света (фото)

Во время обычных работ по утилизации судна в Измире, Турция, обнаружили неожиданный артефакт: голландскую бронзовую пушку XVII века и 11 ядер, спрятанных внутри списанного судна. Эта находка продемонстрировала, как обычная промышленная работа может привести к важным историческим открытиям.

Находка произошла во время демонтажа судна, подготовленного к утилизации. Пушку нашли в ресторанной части судна, что сразу вызвало беспокойство относительно ее происхождения и ценности, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Специалисты из Управления музеев Измира быстро изъяли предметы. Дальнейший анализ подтвердил, что пушка происходила из Нидерландов и датировалась началом XVII века — периодом, когда голландская морская мощь играла значительную роль в мировой торговле и военных конфликтах.

Відео дня

Пушка происходила из Нидерландов и датировалась началом XVII века. Фото: Anatolian Archaeology

Бронзовая пушка вместе с 11 пушечными ядрами, вероятно, принадлежала к большему военно-морскому арсеналу. Однако, как она оказалась скрытой внутри современного судна, остается непонятным. Эксперты предположили, что ее, возможно, транспортировали или хранили не зная об этом.

После подтверждения ее происхождения турецкие власти связались с официальными лицами из Нидерландов, чтобы решить, что делать с артефактами. Обсуждения сосредоточились на том, следует ли вернуть эти предметы, или выставить их в Турции. В конце концов обе стороны договорились, что пушка и ядра останутся в Турции и будут выставлены как часть общей культурной истории, отражающей давние отношения между двумя странами.

Корабельные пушки, подобные этой, были незаменимыми в XVII веке, особенно в расцвете голландской морской экспансии. Фото: Anatolian Archaeology

С исторической точки зрения, корабельные пушки, подобные этой, были незаменимыми в XVII веке, особенно в расцвете голландской морской экспансии. Бронзовые пушки считались лучшими, поскольку они лучше противостояли коррозии, чем железные, что делало их пригодными для длительных морских путешествий. Наличие пушечных ядер рядом с оружием свидетельствует о том, что оно когда-то было полностью боеспособным и, вероятно, использовалось во время боя.

Важно

Сегодня посетители могут осмотреть пушку в рамках публичной выставки, что дает редкую возможность увидеть настоящий артефакт эпохи морских открытий. Вне военного назначения пушка отражает, как разные вещи могут путешествовать сквозь века и границы, неся истории, объединяющие различные регионы и культуры.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews.