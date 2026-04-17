Такого ніхто не чекав: у ресторані списаного судна знайшли артефакт з іншого кінця світу (фото)

Під час звичайних робіт з утилізації судна в Ізмірі, Туреччина, виявили несподіваний артефакт: голландську бронзову гармату XVII століття та 11 ядер, захованих усередині списаного судна. Ця знахідка продемонструвала, як звичайна промислова робота може привести до важливих історичних відкриттів.

Знахідка сталася під час демонтажу судна, підготовленого до утилізації. Гармату знайшли у ресторанній частині судна, що одразу викликало занепокоєння щодо її походження та цінності, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фахівці з Управління музеїв Ізміра швидко вилучили предмети. Подальший аналіз підтвердив, що гармата походила з Нідерландів і датувалася початком XVII століття — періодом, коли голландська морська потуга відігравала значну роль у світовій торгівлі та військових конфліктах.

Відео дня

Гармата походила з Нідерландів і датувалася початком XVII століття Фото: Anatolian Archaeology

Бронзова гармата разом з 11 гарматними ядрами, ймовірно, належала до більшого військово-морського арсеналу. Однак, як вона опинилася прихованою всередині сучасного судна, залишається незрозумілим. Експерти припустили, що її, можливо, транспортували або зберігали не знаючи про це.

Після підтвердження її походження турецька влада зв’язалася з офіційними особами з Нідерландів, щоб вирішити, що робити з артефактами. Обговорення зосередилися на тому, чи слід повернути ці предмети, чи виставити їх у Туреччині. Зрештою обидві сторони домовилися, що гармата та ядра залишаться в Туреччині й будуть виставлені як частина спільної культурної історії, що відображає давні відносини між двома країнами.

Корабельні гармати, подібні до цієї, були незамінними у XVII столітті, особливо в розквіті голландської морської експансії Фото: Anatolian Archaeology

З історичної точки зору, корабельні гармати, подібні до цієї, були незамінними у XVII столітті, особливо в розквіті голландської морської експансії. Бронзові гармати вважалися кращими, оскільки вони краще протистояли корозії, ніж залізні, що робило їх придатними для тривалих морських подорожей. Наявність гарматних ядер поруч із зброєю свідчить про те, що вона колись була повністю боєздатною і, ймовірно, використовувалася під час бою.

Важливо

Сьогодні відвідувачі можуть оглянути гармату в рамках публічної виставки, що дає рідкісну можливість побачити справжній артефакт епохи морських відкриттів. Поза військовим призначенням гармата відображає, як різні речі можуть подорожувати крізь століття та кордони, несучи історії, що поєднують різні регіони та культури.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews.