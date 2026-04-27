Таких знахідок лише п'ять: археологи знайшли надзвичайно рідкісний артефакт у Іспанії (фото)

У центральній Іспанії виявили рідкісну римську бронзову чашу, який свідчить про тісний зв’язок між віддаленими куточками стародавньої імперії. Цей предмет, що датується II століттям н. е., дає уявлення про життя солдатів, які служили далеко від дому, а згодом поверталися з речами, що зберігали спогади про їхні пригоди.

Дослідники вважають, що чаша, ймовірно, належала солдату, який колись служив у римській Британії вздовж Адріанового валу. Після завершення служби він, ймовірно, повернувся додому, привізши цей предмет як спогад про час, проведений на північній межі імперії, пише Фокус.

Артефакт, відомий як "Чаша з Берланги", виявили поблизу міста Берланга-де-Дуеро в провінції Сорія. Чаша з Берланги належить до рідкісної групи емальованих бронзових посудин, які часто називають "чашами Адріанового валу". Відомо менше десяти подібних предметів.

Ці посудини вперше привернули увагу після відкриття чаші Руджа в Англії понад два століття тому. Зазвичай вони містять написи з назвами фортів уздовж Стіни та декоративні візерунки, пов’язані з її структурою.

Артефакт, відомий як "Чаша з Берланги", виявили поблизу міста Берланга-де-Дуеро в провінції Сорія Фото: Britannia

Цей екземпляр відрізняється своїм написом. На попередніх посудинах були перелічені форти з центральних або західних ділянок Стіни, але чаша з Берланги є першою, на якій зазначені східні об’єкти, такі як Сілурнум, Онно, Віндобала та Кондеркум. Ця деталь розширює сучасні знання про те, як ці предмети були виготовлені та що вони символізували.

Адріанів вал збудували між 122 і 128 роками н. е. за правління імператора Адріана. Простягаючись приблизно на 117 кілометрів через північну Британію, споруда позначала північну межу імперії. Стіна була укріплена фортами та вежами і охоронялася військами, набраними з різних регіонів, зокрема з Іспанії.

Чаша з Берланги є першою, на якій зазначені східні об"єкти, такі як Сілурнум, Онно, Віндобала та Кондеркум Фото: Britannia

Послідовність назв фортів на чаші відповідає їхньому фактичному розташуванню вздовж Стіни. Це свідчить про те, що майстер або власник мав безпосереднє уявлення про кордон, ймовірно, отримане під час військової служби.

Вчені дедалі частіше розглядають такі посудини як престижні предмети, пов’язані з військовим життям. Такі артефакти вони могли слугувати пам’ятними предметами або нагородами, які вручалися солдатам після виконання їхніх обов’язків. Знахідка чаші з Берланги далеко від Британії підтверджує цю гіпотезу, оскільки її, ймовірно, привіз додому її власник.

Історичні свідчення вказують на те, що в цей період у Британії служили такі підрозділи, як Cohors I Celtiberorum, сформовані з новобранців із центральної Іспанії. Чаша, можливо, належала солдату з такого підрозділу, який зберігав її як особисту згадку про роки, проведені на кордоні.

Науковий аналіз допоміг підтвердити походження предмета. Такі методи, як рентгенівська флуоресценція та аналіз ізотопів свинцю, показали, що метал, ймовірно, походив з Британії, можливо, з таких регіонів, як Уельс або північна Англія. Це підтверджує гіпотезу, що посуд виготовили поблизу Адріанового валу, а потім перевезено до Іспанії.

Емалеве оздоблення чаші включає червоне, зелене, синє та бірюзове скло Фото: Britannia

Емалеве оздоблення чаші включає червоне, зелене, синє та бірюзове скло. Ці кольори утворюють візерунки, що нагадують вежі та геометричні фігури, які часто інтерпретують як символічні зображення Адріанового валу та її оборонних споруд.

На момент знахідки посудина була пошкоджена та неповна. Дослідники створили детальну 3D-реконструкцію, щоб краще зрозуміти її первісну форму. Ця модель показала, що чаша мала діаметр близько 11,3 см і висоту майже 8 см, що робить її одним із найбільших відомих зразків такого типу. Реконструкція також дозволила чіткіше розібрати напис.

Артефакт знайшли поблизу місцевості, відомої як Ла-Серрада-де-Аройо, недалеко від Берланга-де-Дуеро. Хоча його не було знайдено під час офіційних розкопок, пізніші дослідження виявили ознаки римського поселення поблизу. Під час обстежень археологи виявили залишки будівель, кераміку та фрагменти скла, що датуються II–IV століттями н. е., що свідчить про те, що чаша була частиною більшого населеного пункту.

Ця знахідка демонструє рух людей у межах Римської імперії. Солдати з Іспанії могли служити в Британії, а згодом повертатися додому, привозячи з собою різноманітні артефакти. Чаша з Берланги демонструє, як особисті речі могли зберігати пам’ять та ідентичність на великі відстані.

Вона також містить перший відомий напис, у якому перелічено форти зі східної частини Адріанового валу, заповнюючи важливу прогалину в археологічних даних. Знахідка свідчить про те, що ці посудини, ймовірно, виготовлялися для окремих осіб, а не вироблялися стандартними наборами.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Britannia.