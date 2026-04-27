Задокументували понад тисячу об'єктів: археологи розповіли про масштабні відкриття у Чехії (фото)

У Чехії археологи виявили надзвичайно багате археологічне місце, яке пролило світло на діяльність людей, що тривала понад дві тисячі років. Під майбутнім залізничним коридором між Незамисліце та Коєтіном дослідники виявили сліди поселень та артефакти, зокрема рідкісний інструмент римського періоду.

Археологи, які працювали на залізничній трасі, задокументували понад 1000 підземних об’єктів, що охоплюють понад два тисячоліття. За словами Ніколи Яндової, речниці Археологічного центру Оломоуца,"це один із найважливіших комплексів поселень, виявлених у цьому регіоні", пише Фокус.

Фото: Archaeological Center Olomouc

Найдавніші знахідки належали до Ветерьовської культури, яка датується ранньою бронзовою добою. Дослідники виявили будинки, побудовані з дерев'яних каркасів та стін, сплетених з гілок, які потім покривали глиною. Коли ці споруди згоріли, глина затверділа, утворивши фрагменти, відомі як "дауб", що зберегли такі деталі, як сліди шліфування та навіть відбитки дерев’яних опор.

Фото: Archaeological Center Olomouc

Серед артефактів цього періоду були кераміка, намистини, веретена, кістяні знаряддя та бронзова шпилька з головкою у кіпрському стилі, що свідчить про культурні контакти на великі відстані. Також археологи знайшли два поховання, одне з яких містило дорослого та дитину, похованих разом.

Пізніші шари пов'язують із культурою полів поховальних урн, відомою практиками кремації. Однак одна знахідка виділялася: шість людських черепів, розташованих поруч у єдиній ямі. Ця незвичайна знахідка різко контрастувала з типовими похоронними звичаями того часу.

Головний археолог Аркадіуш Таєр пояснив: "Відсутність повних скелетів наводить на думку, що ми маємо справу з певною ритуальною практикою". Точне значення залишається невизначеним, і триває подальший аналіз.

Фото: Archaeological Center Olomouc Фото: Archaeological Center Olomouc Фото: Archaeological Center Olomouc

Також були виявлені свідчення раннього ремесла. Археологи ідентифікували кам'яні ливарні форми та фрагменти тиглів, що вказує на майстерні з обробки бронзи. Готові вироби, такі як сокири, голки, браслет і ніж, свідчать про місцеве виробництво.

Наймолодший шар датується римським періодом, коли германські племена жили за межами Римської імперії. Серед знахідок була рідкісна калібрувальна пластина — металевий інструмент, що використовувався для витягування дроту до точної товщини. Пластина містить серію отворів, що поступово зменшуються, а сліди іржі свідчать про багаторазове використання.

Фото: Archaeological Center Olomouc

Такі інструменти були необхідними у виробництві дроту і, ймовірно, використовувалися для виготовлення кольчуги — ключової частини римського військового спорядження. Вчені планують дослідити артефакт, щоб визначити, які метали проходили через нього.

Важливість цього місця полягає не лише в окремих знахідках, а й у його безперервності. Мало де в Центральній Європі збереглася така чітка послідовність заселення — від ранніх землеробських спільнот до груп, пов’язаних із римським світом. Розкопки також демонструють роль рятувальної археології, коли інфраструктурні проєкти дають дослідникам змогу зафіксувати історичні свідчення, які інакше залишилися б прихованими.

Це відкриття пов’язує повсякденне життя, ремісниче виробництво та ритуальні практики упродовж століть в одному місці. Воно також показує, як сучасний розвиток може сприяти історичним знанням, за умови, що перед початком будівництва проводяться належні археологічні роботи.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Archaeological Center Olomouc.