Задокументировали более тысячи объектов: археологи рассказали о масштабных открытиях в Чехии (фото)
В Чехии археологи обнаружили чрезвычайно богатое археологическое место, которое пролило свет на деятельность людей, которая длилась более двух тысяч лет. Под будущим железнодорожным коридором между Незамислице и Коетином исследователи обнаружили следы поселений и артефакты, в частности редкий инструмент римского периода.
Археологи, работавшие на железнодорожной трассе, задокументировали более 1000 подземных объектов, охватывающих более двух тысячелетий. По словам Николы Яндовой, пресс-секретаря Археологического центра Оломоуца, "это один из важнейших комплексов поселений, обнаруженных в этом регионе", пишет Фокус.
Древнейшие находки принадлежали к Ветерёвской культуре, которая датируется ранней бронзовой эпохой. Исследователи обнаружили дома, построенные из деревянных каркасов и стен, сплетенных из веток, которые затем покрывали глиной. Когда эти сооружения сгорели, глина затвердела, образовав фрагменты, известные как "дауб", сохранившие такие детали, как следы шлифовки и даже отпечатки деревянных опор.
Среди артефактов этого периода были керамика, бусины, веретена, костяные орудия и бронзовая булавка с головкой в кипрском стиле, что свидетельствует о культурных контактах на большие расстояния. Также археологи нашли два захоронения, одно из которых содержало взрослого и ребенка, похороненных вместе.
Более поздние слои связывают с культурой полей погребальных урн, известной практиками кремации. Однако одна находка выделялась: шесть человеческих черепов, расположенных рядом в единой яме. Эта необычная находка резко контрастировала с типичными погребальными обычаями того времени.
Главный археолог Аркадиуш Тайер объяснил: "Отсутствие полных скелетов наводит на мысль, что мы имеем дело с определенной ритуальной практикой". Точное значение остается неопределенным, и продолжается дальнейший анализ.
Также были обнаружены свидетельства раннего ремесла. Археологи идентифицировали каменные литейные формы и фрагменты тиглей, что указывает на мастерские по обработке бронзы. Готовые изделия, такие как топоры, иглы, браслет и нож, свидетельствуют о местном производстве.
Самый молодой слой датируется римским периодом, когда германские племена жили за пределами Римской империи. Среди находок была редкая калибровочная пластина — металлический инструмент, который использовался для вытягивания проволоки до точной толщины. Пластина содержит серию постепенно уменьшающихся отверстий, а следы ржавчины свидетельствуют о многократном использовании.
Такие инструменты были необходимы в производстве проволоки и, вероятно, использовались для изготовления кольчуги — ключевой части римского военного снаряжения. Ученые планируют исследовать артефакт, чтобы определить, какие металлы проходили через него.
Важность этого места заключается не только в отдельных находках, но и в его непрерывности. Мало где в Центральной Европе сохранилась такая четкая последовательность заселения — от ранних земледельческих сообществ до групп, связанных с римским миром. Раскопки также демонстрируют роль спасательной археологии, когда инфраструктурные проекты позволяют исследователям зафиксировать исторические свидетельства, которые иначе остались бы скрытыми.
Это открытие связывает повседневную жизнь, ремесленное производство и ритуальные практики на протяжении веков в одном месте. Оно также показывает, как современное развитие может способствовать историческим знаниям, при условии, что перед началом строительства проводятся надлежащие археологические работы.
