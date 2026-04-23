Таких артефактов еще не было: в Швейцарии нашли редкий артефакт римской эпохи (фото)

Во время раскопок неподалеку от древнего римского поселения Виндонисса, Швейцария, археологи обнаружили сооружения и артефакты, которые указывают на более раннее римское присутствие в регионе, чем до сих пор считалось. Среди находок выделяется римский хлеб, впервые обнаруженный в Швейцарии.

Раскопки начались в августе 2025 года под наблюдением археологической службы кантона Ааргау. Место исследований расположено к юго-западу от легионерской крепости и занимает площадь около 4 000 квадратных метров, пишет Фокус.

Археологи обнаружили два параллельных рва, выстланные равномерно расположенными ямами для столбов, которые, вероятно, были частью оборонительной стены из дерева и земли. Рядом был обнаружен V-образный ров, который обычно ассоциируется с ранней римской военной инженерией.

Эти элементы, судя по всему, предшествуют хорошо известному лагерю I века н. э. и свидетельствуют о том, что организованная военная деятельность в Виндонисе началась раньше, чем считали исследователи.

Эти новые доказательства могут помочь ответить на давний вопрос о развитии этого места. Исследователи дискутировали, стала ли Виндонисса постоянной легионерской базой при правлении Августа или позже, при Тиберии, после 14 года н. э.

Недавно обнаруженная система укреплений, простирающаяся почти на 400 метров с севера на юг, дает первую надежную оценку раннего размера лагеря и подкрепляет аргументы в пользу более раннего перехода к статусу постоянной базы.

Внутри лагеря археологи обнаружили остатки здания, сохранившиеся под более поздней римской дорогой. Планировка включала две меньшие комнаты рядом с большим центральным помещением с очагом, что указывает на организованные условия проживания или работы.

В других частях места находки обнаружены четкие признаки промышленной деятельности. Ученые нашли металлические инструменты, отходы кузнечного дела, наконечники копий и стрел, что свидетельствует о том, что в поселении проводились производственные и ремонтные работы. Хорошо построенная глиняная печь, расположенная вблизи оборонительной линии, еще больше подтверждает гипотезу о том, что производственные зоны были интегрированы в лагерь с самого начала.

Одной из самых необычных находок во время раскопок стал обугленный круглый предмет, который сразу привлек внимание. Специалисты из Базельского университета определили, что это обугленный римский хлеб. Он имеет диаметр около 10 сантиметров и толщину 3 сантиметра и напоминает небольшую лепешку.

Для подтверждения его состава планируется провести дополнительный анализ в Вене. Такие органические остатки редко сохраняются, поскольку обычно со временем разлагаются. В известных случаях, таких как Помпеи, сохранение происходит благодаря обугливанию, которое защищает структуру предмета.

Если это подтвердится, это будет первый зафиксированный случай обнаружения римского хлеба в Швейцарии. Хотя в археологических находках часто преобладают оружие и здания, эта находка дает прямое представление о повседневной жизни.

Поселение Виндонисса занимало ключевое место в системе римских пограничных укреплений. Расположенное вблизи важных речных путей, оно служило логистическим центром для римских легионов, действовавших в этом регионе.

Раскопки, как ожидается, продлятся до июля 2026 года, а открытие объекта для посетителей запланировано на 9 мая 2026 года. Посетители смогут наблюдать за продолжающимися работами, осмотреть отдельные артефакты и узнать, как развивались римские лагеря с течением времени.

Эти открытия пересматривают хронологию римской военной экспансии в этом регионе. Ранние укрепления свидетельствуют о том, что организованная колонизация началась раньше, а сохранившийся хлеб добавляет находкам редкий человеческий элемент. Вместе находки дают более четкое представление о том, как функционировал лагерь — не только как оборонительное сооружение, но и как место, где люди жили, работали и выживали.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Kanton Aargau.