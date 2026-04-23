Таких артефактів ще не було: у Швейцарії знайшли рідкісний артефакт римської епохи (фото)

Під час розкопок неподалік стародавнього римського поселення Віндонісса, Швейцарія, археологи виявили споруди та артефакти, які вказують на більш ранню римську присутність в регіоні, ніж досі вважалося. Серед знахідок виділяється римський хліб, вперше виявлений у Швейцарії.

Розкопки розпочалися в серпні 2025 року під наглядом археологічної служби кантону Ааргау. Місце досліджень розташоване на південний захід від легіонерської фортеці та займає площу близько 4 000 квадратних метрів, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археологи виявили два паралельні рови, вистелені рівномірно розташованими ямами для стовпів, які, ймовірно, були частиною оборонної стіни з дерева та землі. Поруч було виявлено V-подібний рів, який зазвичай асоціюється з ранньою римською військовою інженерією.

Відео дня

Ці елементи, судячи з усього, передують добре відомому табору I століття н. е. і свідчать про те, що організована військова діяльність у Віндоніссі розпочалася раніше, ніж вважали дослідники.

Розкопки розпочалися в серпні 2025 року під наглядом археологічної служби кантону Ааргау Фото: Kanton Aargau

Ці нові докази можуть допомогти відповісти на давнє питання щодо розвитку цього місця. Дослідники дискутували, чи стала Віндонісса постійною легіонерською базою за правління Августа, чи пізніше, за Тіберія, після 14 року н. е.

Нещодавно виявлена система укріплень, що простягається майже на 400 метрів з півночі на південь, дає першу надійну оцінку раннього розміру табору та підкріплює аргументи на користь більш раннього переходу до статусу постійної бази.

Нещодавно виявлена система укріплень, що простягається майже на 400 метрів з півночі на південь, дає першу надійну оцінку раннього розміру табор Фото: Kanton Aargau

Усередині табору археологи виявили залишки будівлі, що збереглися під пізнішою римською дорогою. Планування включало дві менші кімнати поруч із більшим центральним приміщенням з вогнищем, що вказує на організовані умови проживання або роботи.

В інших частинах місця знахідки виявлено чіткі ознаки промислової діяльності. Вчені знайшли металеві інструменти, відходи ковальства, наконечники списів та стріл, що свідчить про те, що в поселенні проводилися виробничі та ремонтні роботи. Добре побудована глиняна піч, розташована поблизу оборонної лінії, ще більше підтверджує гіпотезу про те, що виробничі зони були інтегровані в табір з самого початку.

Глиняна піч, розташована поблизу оборонної лінії, ще більше підтверджує гіпотезу про те, що виробничі зони були інтегровані в табір з самого початку Фото: Kanton Aargau

Однією з найбільш незвичайних знахідок під час розкопок став обвуглений круглий предмет, який відразу привернув увагу. Фахівці з Базельського університету визначили, що це обвуглений римський хліб. Він має діаметр близько 10 сантиметрів і товщину 3 сантиметри та нагадує невеликий корж.

Для підтвердження його складу планується провести додатковий аналіз у Відні. Такі органічні рештки рідко зберігаються, оскільки зазвичай з часом розкладаються. У відомих випадках, таких як Помпеї, збереження відбувається завдяки обвугленню, яке захищає структуру предмета.

Хліб має діаметр близько 10 сантиметрів і товщину 3 сантиметри та нагадує невеликий корж

Якщо це підтвердиться, це буде перший зафіксований випадок виявлення римського хліба в Швейцарії. Хоча в археологічних знахідках часто переважають зброя та будівлі, ця знахідка дає пряме уявлення про повсякденне життя.

Поселення Віндонісса займало ключове місце в системі римських прикордонних укріплень. Розташоване поблизу важливих річкових шляхів, воно слугувало логістичним центром для римських легіонів, що діяли в цьому регіоні.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Розкопки, як очікується, триватимуть до липня 2026 року, а відкриття об’єкта для відвідувачів заплановано на 9 травня 2026 року. Відвідувачі матимуть можливість спостерігати за роботами, що тривають, оглянути окремі артефакти та дізнатися, як розвивалися римські табори з плином часу.

Важливо

Ці відкриття переглядають хронологію римської військової експансії в цьому регіоні. Ранні укріплення свідчать про те, що організована колонізація почалася раніше, а збережений хліб додає знахідкам рідкісний людський елемент. Разом знахідки дають чіткіше уявлення про те, як функціонував табір — не лише як оборонна споруда, а й як місце, де люди жили, працювали та виживали.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Kanton Aargau.