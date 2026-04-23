Скарби древньої цивілізації: на грецькому острові виявили золоті прикраси бронзової доби (фото)

На грецькому острові Егіна знайшли колекцію золотих прикрас, яка дала вченим нові відомості про життя у бронзовій добі. Предмети, що датуються початком II тисячоліття до н. е., виявили під час нещодавніх розкопок і вже порівнюють з одним із найвідоміших доісторичних скарбів Європи.

Артефакти знайшли всередині великої кам'яної споруди поблизу оборонної стіни, яка датується середньою бронзовою добою. Хоча шари ґрунту були порушені в минулому, предмети, ймовірно, утворюють цілісну групу, пише Фокус.

Археологи виявили золоті підвіски, намистини та тонкі декоративні пластини, а також намистини з сердоліку. На думку вчених ці предмети утворювали одне намисто або подібну прикрасу. Артефакти були надзвичайно добре збережені, що свідчить про те, що їх швидко поховали і залишили майже недоторканими.

Серед інших знахідок були фрагменти мідних інструментів та металева шпилька, що вказує на більш масштабне поховання, яке колись могло містити більше предметів. Однак на місці не було знайдено жодної цілої гробниці.

Така відсутність не є рідкістю в археології Егейського моря, де пізніша діяльність або стародавні розграбування часто знищують чіткі докази поховання. Дослідники вважають, що прикраси спочатку могли бути частиною поховання, пов'язаного з високопоставленою особою, але без людських останків або визначеної могили ця гіпотеза залишається невизначеною.

Знахідка привернула увагу завдяки своїй схожості зі скарбом Егіни, який зараз зберігається у Британському музеї. Зокрема, підвіски у формі диска дуже схожі на ті, що були у попередній колекції, що вказує на спільний художній стиль та символічне значення. Ці подібності підтверджують думку, що Егіна була важливим центром у регіональних торгівельних мережах, а не незначним поселенням.

Самі матеріали також вказують на широкі зв'язки. Золото та сердолік не були місцевими для острова, а це означає, що їх привозили торговими шляхами, які, ймовірно, з'єднували материкову Грецію, Кіклади та мінойський Крит. Це свідчить про те, що громада в Колоні була частиною ширшої системи, в якій товари циркулювали по всьому Егейському морю.

Колона давно відома як ключове археологічне місце. Розташована на північно-західному узбережжі Егіни, вона включає залишки з різних періодів, зокрема храм, присвячений Аполлону. На цій ділянці також знайдено свідчення доісторичного поселення, пізнішого міського розвитку та візантійської колонізації.

Замість того, щоб одразу перевезти прикраси до музею, дослідники вирішили залишити її на Егіні для подальшого вивчення. Мікроскопічне дослідження також може виявити сліди органічного матеріалу, що допоможе з’ясувати, як намисто було спочатку зібране та носили. Ці дослідження можуть допомогти встановити більш точну дату та пов’язати ці предмети з іншими знахідками з мікенського, критського та кікладського контекстів.

Знахідки з Колони показують, що навіть добре вивчені місця можуть все ще давати важливі докази. Хоча ця знахідка відповідає на деякі питання про життя в стародавньому Егейському регіоні, вона також порушує нові питання про торгівлю, соціальну структуру та похоронні звичаї.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Greek Ministry of Culture.