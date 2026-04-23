Сокровища древней цивилизации: на греческом острове обнаружили золотые украшения бронзового века (фото)

На греческом острове Эгина нашли коллекцию золотых украшений, которая дала ученым новые сведения о жизни в бронзовом веке. Предметы, датируемые началом II тысячелетия до н. э., обнаружили во время недавних раскопок и уже сравнивают с одним из самых известных доисторических сокровищ Европы.

Артефакты нашли внутри большого каменного сооружения вблизи оборонительной стены, которая датируется средним бронзовым веком. Хотя слои почвы были нарушены в прошлом, предметы, вероятно, образуют целостную группу, пишет Фокус.

Археологи обнаружили золотые подвески, бусины и тонкие декоративные пластины, а также бусины из сердолика. По мнению ученых эти предметы образовывали одно ожерелье или подобное украшение. Артефакты были чрезвычайно хорошо сохранены, что свидетельствует о том, что их быстро похоронили и оставили почти нетронутыми.

Среди других находок были фрагменты медных инструментов и металлическая булавка, что указывает на более масштабное захоронение, которое когда-то могло содержать больше предметов. Однако на месте не было найдено ни одной целой гробницы.

Фото: Greek Ministry of Culture

Такое отсутствие не является редкостью в археологии Эгейского моря, где более поздняя деятельность или древние разграбления часто уничтожают четкие доказательства захоронения. Исследователи считают, что украшения изначально могли быть частью захоронения, связанного с высокопоставленным лицом, но без человеческих останков или определенной могилы эта гипотеза остается неопределенной.

Находка привлекла внимание благодаря своему сходству с сокровищем Эгины, которое сейчас хранится в Британском музее. В частности, подвески в форме диска очень похожи на те, что были в предыдущей коллекции, что указывает на общий художественный стиль и символическое значение. Эти сходства подтверждают мнение, что Эгина была важным центром в региональных торговых сетях, а не незначительным поселением.

Фото: Greek Ministry of Culture

Сами материалы также указывают на широкие связи. Золото и сердолик не были местными для острова, а это означает, что их привозили торговыми путями, которые, вероятно, соединяли материковую Грецию, Киклады и минойский Крит. Это свидетельствует о том, что община в Колоне была частью более широкой системы, в которой товары циркулировали по всему Эгейскому морю.

Колонна давно известна как ключевое археологическое место. Расположенная на северо-западном побережье Эгины, она включает остатки из разных периодов, в частности храм, посвященный Аполлону. На этом участке также найдены свидетельства доисторического поселения, более позднего городского развития и византийской колонизации.

Фото: Greek Ministry of Culture

Вместо того, чтобы сразу перевезти украшения в музей, исследователи решили оставить его на Эгине для дальнейшего изучения. Микроскопическое исследование также может обнаружить следы органического материала, что поможет выяснить, как ожерелье было изначально собрано и носилось. Эти исследования могут помочь установить более точную дату и связать эти предметы с другими находками из микенского, критского и кикладского контекстов.

Один из самых выдающихся артефактов: кому принадлежал древний венок из чистого золота (фото)

Находки из Колонны показывают, что даже хорошо изученные места могут все еще давать важные доказательства. Хотя эта находка отвечает на некоторые вопросы о жизни в древнем Эгейском регионе, она также поднимает новые вопросы о торговле, социальной структуре и погребальных обычаях.

Ранее Фокус писал о кладе бронзовых артефактов, найденных в Германии. Находка датируется примерно 1300-1100 годами до н. э. и включает шесть целых бронзовых колец и один фрагмент, общим весом более 800 граммов.

Также мы рассказывали о необычной находке в Египте. Во время исследования захоронения, археологи нашли золотые артефакты и фрагмент "Илиады" на одной из мумий.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Министерство культуры Греции.