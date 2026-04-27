Таких находок всего пять: археологи нашли чрезвычайно редкий артефакт в Испании (фото)

В центральной Испании обнаружили редкую римскую бронзовую чашу, которая свидетельствует о тесной связи между отдаленными уголками древней империи. Этот предмет, датируемый II веком н. э., дает представление о жизни солдат, которые служили вдали от дома, а впоследствии возвращались с вещами, хранящими воспоминания об их приключениях.

Исследователи считают, что чаша, вероятно, принадлежала солдату, который когда-то служил в римской Британии вдоль Адрианова вала. После завершения службы он, вероятно, вернулся домой, привезя этот предмет как воспоминание о времени, проведенном на северной границе империи, пишет Фокус.

Артефакт, известный как "Чаша из Берланги", обнаружили вблизи города Берланга-де-Дуэро в провинции Сория. Чаша из Берланги принадлежит к редкой группе эмалированных бронзовых сосудов, которые часто называют "чашами Адрианова вала". Известно менее десяти подобных предметов.

Эти сосуды впервые привлекли внимание после открытия чаши Руджа в Англии более двух веков назад. Обычно они содержат надписи с названиями фортов вдоль Стены и декоративные узоры, связанные с ее структурой.

Артефакт, известный как "Чаша из Берланги", обнаружили вблизи города Берланга-де-Дуэро в провинции Сория Фото: Britannia

Этот экземпляр отличается своей надписью. На предыдущих сосудах были перечислены форты из центральных или западных участков Стены, но чаша из Берланги является первой, на которой указаны восточные объекты, такие как Силурнум, Онно, Виндобала и Кондеркум. Эта деталь расширяет современные знания о том, как эти предметы были изготовлены и что они символизировали.

Адрианов вал построили между 122 и 128 годами н. э. во время правления императора Адриана. Простираясь примерно на 117 километров через северную Британию, сооружение обозначало северную границу империи. Стена была укреплена фортами и башнями и охранялась войсками, набранными из разных регионов, в частности из Испании.

Чаша из Берланги является первой, на которой указаны восточные объекты, такие как Силурнум, Онно, Виндобала и Кондеркум Фото: Britannia

Последовательность названий фортов на чаше соответствует их фактическому расположению вдоль Стены. Это свидетельствует о том, что мастер или владелец имел непосредственное представление о границе, вероятно, полученное во время военной службы.

Ученые все чаще рассматривают такие сосуды как престижные предметы, связанные с военной жизнью. Такие артефакты могли служить памятными предметами или наградами, которые вручались солдатам после выполнения их обязанностей. Находка чаши из Берланги вдали от Британии подтверждает эту гипотезу, поскольку ее, вероятно, привез домой ее владелец.

Исторические свидетельства указывают на то, что в этот период в Британии служили такие подразделения, как Cohors I Celtiberorum, сформированные из новобранцев из центральной Испании. Чаша, возможно, принадлежала солдату из такого подразделения, который хранил ее как личную память о годах, проведенных на границе.

Научный анализ помог подтвердить происхождение предмета. Такие методы, как рентгеновская флуоресценция и анализ изотопов свинца, показали, что металл, вероятно, происходил из Британии, возможно, из таких регионов, как Уэльс или северная Англия. Это подтверждает гипотезу, что посуда была изготовлена вблизи Адрианова вала, а затем перевезена в Испанию.

Эмалевая отделка чаши включает красное, зеленое, синее и бирюзовое стекло Фото: Britannia

Эмалевая отделка чаши включает красное, зеленое, синее и бирюзовое стекло. Эти цвета образуют узоры, напоминающие башни и геометрические фигуры, которые часто интерпретируют как символические изображения Адрианова вала и его оборонительных сооружений.

На момент находки сосуд был поврежден и неполный. Исследователи создали подробную 3D-реконструкцию, чтобы лучше понять его первоначальную форму. Эта модель показала, что чаша имела диаметр около 11,3 см и высоту почти 8 см, что делает ее одним из крупнейших известных образцов такого типа. Реконструкция также позволила четче разобрать надпись.

Артефакт нашли вблизи местности, известной как Ла-Серрада-де-Аройо, недалеко от Берланга-де-Дуэро. Хотя он не был найден во время официальных раскопок, более поздние исследования выявили признаки римского поселения поблизости. Во время обследований археологи обнаружили остатки зданий, керамику и фрагменты стекла, датируемые II-IV веками н. э., что свидетельствует о том, что чаша была частью более крупного населенного пункта.

Эта находка демонстрирует движение людей в пределах Римской империи. Солдаты из Испании могли служить в Британии, а затем возвращаться домой, привозя с собой различные артефакты. Чаша из Берланги демонстрирует, как личные вещи могли сохранять память и идентичность на большие расстояния.

Она также содержит первую известную надпись, в которой перечислены форты из восточной части Адрианова вала, заполняя важный пробел в археологических данных. Находка свидетельствует о том, что эти сосуды, вероятно, изготавливались для отдельных лиц, а не производились стандартными наборами.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Britannia.