Польские поисковики нашли древний клад: возраст находок до сих пор не установили (фото)

В лесистой местности вблизи города Спала, Польша, группа поисковиков с металлоискателями обнаружила спрятанный клад. открытие произошло на территории административного округа Иновлодзь, добавив новую страницу в историю региона.

Открытие сделали члены Общества фортификации линии Пилица — команды, которая обычно занимается документированием памятников ХХ века. Однако на этот раз обнаруженные ими предметы датировались гораздо более древними временами, пишет Фокус.

Местонахождение клада впервые определил Бартош Коперкевич, руководитель поисковой группы "Линия Пилица". Вместо того, чтобы сразу начинать раскопки, команда сообщила властям и получила необходимые разрешения. Только после утверждения они начали тщательную работу, обезопасив место находки, чтобы предотвратить его повреждение.

Во время раскопок было найдено несколько предметов, в частности спиральные браслеты, обломки бронзовых и железных наколенников, нож и браслет. Некоторые мелкие фрагменты могут содержать золото, хотя это еще не подтверждено. Подобные спиральные формы известны из разных регионов и периодов, что затрудняет их датировку без детального анализа.

Фото: Pilica Line Fortification Society

Набедренники вызвали дополнительные вопросы. Железные образцы редко встречаются в этой местности, и их точная функция остается неопределенной. Возможно, они служили защитой для голеней, но как их назначение, так и возраст до сих пор изучаются. Сочетание материалов — бронзы, железа и, возможно, золота — свидетельствует о том, что клад происходит не из одного простого источника, а отражает более сложный контекст.

Эксперты, исследовавшие находки, охарактеризовали их как необычные, особенно учитывая место их обнаружения. Такие находки часто связывают с могилами или поселениями, однако здесь не было обнаружено четкого контекста. Наличие личных вещей добавило еще один слой таинственности, оставив открытым вопрос, почему они были похоронены именно в этом месте.

После изъятия артефакты передали в Музей графа Антони Островского для консервации и исследования. В частности, железные предметы сильно корродированы и требуют тщательной стабилизации, прежде чем можно будет начать дальнейший анализ.

Эта находка добавила новой информации к истории долины Пилица. Хотя эта местность хорошо знакома местным жителям, такие находки показывают, что многое все еще остается скрытым под землей. Будущие исследования помогут определить, как этот клад вписывается в более широкую историческую картину и что он раскрывает о людях, которые когда-то там жили.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily.