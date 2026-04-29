Затонув у 1587 році: археологи ідентифікували таємничий корабель на дні Кадіської затоки (фото)

Затонуле судно, що лежить на дні Кадіської затоки, ідентифікували як генуезьке судно XVI століття, пов’язане з одним із найважливіших морських конфліктів в історії Європи. Залишки судна дають змогу детально ознайомитися з торгівлею, війною та повсякденним життям у той час, коли морська могутність визначала світові події.

Вчені підтвердили, що це "Сан-Джорджо е Сант-Ельмо Буонавентура" — торгове судно, яке затонуло під час нальоту на Кадіс у 1587 році під командуванням Френсіса Дрейка, пише Фокус.

Археологи вперше зафіксували це місце у 2012 році під час будівельних робіт у порту Кадіса, де його позначили як "Дельта II". Пізніше дослідження Інституту історичної спадщини Андалусії встановило ідентичність корабля завдяки поєднанню археологічного та наукового аналізу.

Судно належало П'єтро Паоло Вассалло, а командував ним Клементе Вассалло. Воно діяло за наказом Філіпа II Іспанського, перевозячи військові припаси та бронзові гармати, призначені для Іспанської армади. Цей зв'язок безпосередньо пов'язує корабель із підготовкою до запланованого вторгнення Іспанії в Англію.

Напад Дрейка на Кадіс, здійснений між 29 квітня та 1 травня 1587 року, мав на меті послабити військово-морський потенціал Іспанії перед кампанією Армади. Атака пошкодила кораблі, знищила припаси та порушила логістику. Сан-Джорджо е Сант-Ельмо Буонавентура став однією з жертв цього удару, затонувши в гавані під час хаосу.

Затонулий корабель виділяється завдяки збереженню крихких матеріалів. Товстий шар ущільненого мулу запечатав місце, захистивши органічні залишки, які рідко зустрічаються в підводних умовах.

Серед вантажу була кошеніль, ідентифікована як Dactylopius coccus, джерело червоного барвника, що високо цінувався в Європі. Цей матеріал зберігався в тканинних мішках усередині дерев’яних бочок. Аналіз показав, що бочки були виготовлені з балтійського дуба, що пов’язує торгівельні шляхи від Північної Європи до Америки та Середземномор’я.

Інший вантаж включав керамічні глечики, наповнені оливками, імбиром з Америки та деревиною гваяку. Ці товари відображають широку торгівельну мережу, зосереджену навколо Кадіса, де колоніальні продукти, європейські матеріали та військові припаси переміщувалися через один і той самий порт.

Дослідники виявили череп молодої жінки віком від 25 до 35 років, який мав пошкоження, ймовірно спричинене снарядом. Також були ідентифіковані кістки великої рогатої худоби, свиней, кіз та птиці, що дало уявлення про продовольчі запаси корабля. Ці останки допомагають реконструювати раціон харчування та повсякденні умови на борту судна, що працювало як у комерційній, так і у військовій системах.

Більше ніж через чотири століття після затоплення корабель Сан-Джорджо е Сант-Ельмо Буонавентура надає чіткі докази того, як тісно були пов’язані війна та торгівля. Ці знахідки поєднують глобальну історію та особисті історії, показуючи, як великі події впливали як на економіку, так і на життя окремих людей.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Junta de Andalucía Consejería de Cultura y Deporte, Wikipedia.