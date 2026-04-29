Знахідка змусила розплакатися: чоловік знайшов дорогоцінний артефакт VI століття (фото)

У Данії знайшли майстерно виготовлену золоту брошку, яка датується VI століттям н. е. Артефакт знайшли за допомогою металошукача на невеликій глибині.

Золоту брошку знайшов пошуковець Міккель Вармінг, який спочатку зафіксував слабкий і непримітний сигнал. Такі сигнали часто пов'язані з сучасним сміттям, і ніщо не вказувало на наявність важливого артефакту, пише Фокус.

Згадуючи той момент, Вармінг пояснив: "Сигнал мав дещо дивний тон — дуже схожий на скручені алюмінієві уламки та старі кришки від пляшок, якими було заповнено дно майже кожної ями, яку я викопав за останні місяці. Тож той момент, коли той золотий колір пробився крізь важкий ґрунт і знову побачив світло дня після майже 1500 років… це важко описати. Прямий зв'язок із минулим — і думки одразу починають мчати: хто колись носив такий витвір майстерності?"

Золота брошка має довжину близько 40 мм та покрита повторюваними круговими візерунками. Ці орнаменти, ймовірно, були створені з використанням передових технік, таких як філігрань або грануляція, обидві з яких вимагали точності та досвіду. Послідовне розташування орнаменту свідчить про те, що майстер дотримувався чіткого процесу, що вказує на високий рівень майстерності та, можливо, доступ до спеціалізованих майстерень.

Орнаменти, ймовірно, були створені з використанням передових технік, таких як філігрань або грануляція, обидві з яких вимагали точності та досвіду Фото: Linda Warming

За формою брошка нагадує короткорукі типи, відомі з пізньої германської залізної доби. Однак певні відмінності у формі та оздобленні ускладнюють чітке віднесення предмета до існуючих категорій. Експерти зазначили, що для кращого розуміння походження та класифікації артефакту необхідне подальше порівняння з відомими зразками.

Система кріплення включала залізну шпильку, яка зараз сильно кородована. З часом корозія утворила компактну масу, приховавши первісну структуру. З нижнього боку накопичення мінералів призвело до того, що брошка частково прилипла до невеликого каменю, що вказує на те, що після поховання вона не зазнала значних порушень.

Золоті брошки цього періоду є рідкісними, особливо ті, що мають таке щільне та детальне оздоблення. Ці предмети часто пов’язані із соціальним статусом, оскільки слугували видимими ознаками ідентичності чи рангу в громаді. Їхній дизайн також може відображати регіональні традиції чи культурні впливи.

Описуючи емоційний вплив знахідки, Вармінг додав: "Навіть дорослі чоловіки можуть розплакатися — і я, безумовно, розплакався, коли ця досить незвичайна золота брошка раптово з’явилася з-під землі".

В подальшому артефакт передадуть до місцевого музею для детального вивчення. Очікується, що фахівці проведуть типологічні порівняння, проаналізують склад металу та оцінять ширший контекст знахідки. Ці кроки допоможуть з’ясувати, як була виготовлена брошка, звідки вона походить і як вона вписується в історичний контекст.

Ця знахідка демонструє важливість належного документування та співпраці між пошуковцями та установами. Фіксація точних умов таких знахідок гарантує збереження цінної інформації та сприяє розумінню минулого. Без ретельного документування та аналізу такі предмети, як ця брошка, втратили б значну частину своєї історичної цінності.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily.