Затонувший в 1587 году: археологи идентифицировали таинственный корабль на дне Кадисского залива (фото)

Затонувшее судно, лежащее на дне Кадисского залива, идентифицировали как генуэзское судно XVI века, связанное с одним из важнейших морских конфликтов в истории Европы. Остатки судна позволяют детально ознакомиться с торговлей, войной и повседневной жизнью в то время, когда морское могущество определяло мировые события.

Ученые подтвердили, что это "Сан-Джорджо э Сант-Эльмо Буонавентура" — торговое судно, которое затонуло во время налета на Кадис в 1587 году под командованием Фрэнсиса Дрейка, пишет Фокус.

Археологи впервые зафиксировали это место в 2012 году во время строительных работ в порту Кадиса, где его обозначили как "Дельта II". Позже исследования Института исторического наследия Андалусии установило идентичность корабля благодаря сочетанию археологического и научного анализа.

Судно принадлежало Пьетро Паоло Вассалло, а командовал им Клементе Вассалло. Оно действовало по приказу Филиппа II Испанского, перевозя военные припасы и бронзовые пушки, предназначенные для Испанской армады. Эта связь напрямую связывает корабль с подготовкой к запланированному вторжению Испании в Англию.

Нападение Дрейка на Кадис, совершенное между 29 апреля и 1 мая 1587 года, имело целью ослабить военно-морской потенциал Испании перед кампанией Армады. Атака повредила корабли, уничтожила припасы и нарушила логистику. Сан-Джорджо э Сант-Эльмо Буонавентура стал одной из жертв этого удара, затонув в гавани во время хаоса.

Затонувший корабль выделяется благодаря сохранению хрупких материалов. Толстый слой уплотненного ила запечатал место, защитив органические остатки, которые редко встречаются в подводных условиях.

Среди груза была кошениль, идентифицированная как Dactylopius coccus, источник красного красителя, который высоко ценился в Европе. Этот материал хранился в тканевых мешках внутри деревянных бочек. Анализ показал, что бочки были изготовлены из балтийского дуба, связывающего торговые пути от Северной Европы до Америки и Средиземноморья.

Другой груз включал керамические кувшины, наполненные оливками, имбирем из Америки и древесиной гваяка. Эти товары отражают широкую торговую сеть, сосредоточенную вокруг Кадиса, где колониальные продукты, европейские материалы и военные припасы перемещались через один и тот же порт.

Исследователи обнаружили череп молодой женщины в возрасте от 25 до 35 лет, который имел повреждения, вероятно вызванные снарядом. Также были идентифицированы кости крупного рогатого скота, свиней, коз и птицы, что дало представление о продовольственных запасах корабля. Эти останки помогают реконструировать рацион питания и повседневные условия на борту судна, которое работало как в коммерческой, так и в военной системах.

Более чем через четыре века после затопления корабль Сан-Джорджо э Сант-Эльмо Буонавентура предоставляет четкие доказательства того, как тесно были связаны война и торговля. Эти находки сочетают глобальную историю и личные истории, показывая, как крупные события влияли как на экономику, так и на жизнь отдельных людей.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Junta de Andalucía Consejería de Cultura y Deporte, Wikipedia.