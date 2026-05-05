Рослина-Франкенштайн виявилася обманом: фальсифікація тривала з 1892 року (фото)

У колекціях природничої історії часто зберігаються зразки, які викликають більше запитань, ніж дають відповідей. Деякі рослини та тварини були неправильно ідентифіковані ще кілька десятиліть тому, а інші були ретельно зібрані таким чином, що роками вводили дослідників в оману.

Один із таких випадків стосувався Quesnelia tillandsioides, рослини, зібраної в 1882 році вікторіанським ботаніком Огюстом Глазіу. Роками пізніше, у 1892 році, ботанік Дж. Г. Бейкер описав її як новий вид і включив до гербарія "Flora Brasiliensis", пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

До 1906 року ретельніший огляд виявив правду. Зразок був не окремою рослиною, а поєднанням двох різних видів. Квіти належали Quesnelia liboniana, тоді як основа походила від Vriesea poenulata. Ці частини були фізично поєднані, створивши переконливий, але фальшивий зразок, який понад два десятиліття вважався новим видом.

Відео дня

Фальсифіковані зразки з"являлися упродовж усієї історії природничих наук Фото: RBG KEW

Причини таких дій залишаються незрозумілими. Проте подібні випадки не були поодинокими. Фальсифіковані зразки з’являлися упродовж усієї історії природничих наук. Від неправильно зібраних скелетів до змінених біологічних зразків — помилки та навмисні маніпуляції сформували наукові записи несподіваним чином.

Ботанічні колекції не були захищені від цієї проблеми. Елоїза Йол, кураторка з оцифрування в Кью Гарденс, навела інший приклад: "У Кью є два зразки від ботаніка на ім’я доктор Августин Генрі, у яких квіти рослини Virbunum вставлені в гілки Aesculus, хоча вони й мають назву фальшивого виду Actinotinus sinensis". Вона додала, що ці зразки були зібрані в центральному Китаї й пов’язані з місцевим колекціонером. "Про це можна прочитати в деяких листах, які доктор Генрі надсилав до Кью наприкінці 1800-х років".

Такі фальсифікації часто були пов’язані з тиском колоніального періоду. Колекціонери змагалися у пошуках рідкісних і цінних рослин, що іноді призводило до сумнівних практик. Йол зазначила: "У колоніальну епоху колекціонери рослин шукали найновіші, найрідкісніші та найприбутковіші рослини, що може пояснити, чому це робилося. На жаль, місцеві знання дуже рідко фіксувалися, тож ми, можливо, ніколи не дізнаємося справжню історію колекціонера Генрі та чому вони влаштували цей обман".

У колекціях природничої історії часто зберігаються зразки, які викликають більше запитань, ніж дають відповідей Фото: RBG KEW

Методи, що використовувалися для створення цих фальшивих зразків, були різними. У випадку Генрі частини однієї рослини вставляли безпосередньо в іншу. Йол описав результат: "Це навіть виглядає досить безглуздо, коли знаєш, що було зроблено".

Підхід Глазіу був більш витонченим. Він розміщував квітку всередині структури іншої рослини перед пресуванням, що ускладнювало виявлення маніпуляції. Як пояснила Йол, "у зразку Глазіу він просто помістив квітку всередину рослини перед пресуванням, що було легше приховати всередині чашоподібної основи рослини. Можливо, саме тому містифікація Глазіу з залишалася невиявленою протягом 24 років!"

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Сучасні дослідницькі інструменти спростили виявлення таких невідповідностей. Велику роль у цьому процесі відіграли масштабні зусилля з оцифрування. Проєкт оцифрування Кью зібрав дані з близько 7 мільйонів гербарних зразків, що дозволяє дослідникам у всьому світі детальніше вивчати записи. Це допомогло виявити минулі помилки, одночасно підтримуючи сучасні дослідження з біорізноманіття, зміни клімату та фітотерапії.

Важливо

За 500 років до батька англійської мови: як пастух створив першу англійську поезію (фото)

Викриття цих історичних помилок показує, як наукові знання розвиваються з часом. Навіть недосконалі зразки можуть сприяти прогресу, спонукаючи до ретельнішого вивчення та вдосконалення методів. Такі випадки, як Quesnelia tillandsioides, нагадують, що наука постійно вдосконалюється завдяки доказам та перевіркам.

Раніше Фокус писав про незвичайну знахідку у Туреччині. Археологи знайшли дерев'яні двері, яким тисячі років.

Також ми розповідали про знайдений у Англії римський артефакт. Дослідники виявили фалічний оберіг, якому 1800 років.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience.