Крихітний предмет на удачу: вчені виявили артефакт, який сучасні люди не клали б в кишеню (фото)

На півночі Англії археологи виявили невеликий предмет римських часів, що дає уявлення про давні вірування. Цьому артефакту фалічної форми приблизно 1800 років і він пов’язаний із уявленнями про удачу та захист у римському суспільстві.

Артефакт знайшли на території Карлайлського крикетного клубу в Камбрії, де розкопки розпочалися у 2017 році. Експерти вважали, що колись на цій території знаходилася римська лазня, а попередні розкопки виявили фрагменти кераміки, кам'яні голови та уламки колон, пише Фокус.

Керівник розкопок Френк Джекко пояснив, що римляни надавали великого значення символам та забобонам. Він описав цей предмет як "талісман на удачу" і відзначив його невеликі розміри та ретельне виконання.

"Це наш перший маленький фалос, він крихітний, близько 3 см, але чудово виготовлений з бронзи", — сказав він. Такі предмети часто носили як прикраси, прикріплювали до ременів або вирізали на стінах як засіб захисту.

Римляни широко використовували фалічні символи, відомі латиною як fascinum, щоб відганяти зло і привертати удачу. Ці предмети зустрічалися в оселях, громадських будівлях і навіть у військових об’єктах. Їхня присутність відображала віру в те, що такі символи можуть захищати від нещастя чи хвороб. Невеликий розмір артефакту з Карлайла свідчить про те, що його, ймовірно, носили як оберіг.

За кілька років розкопок волонтери на цьому місці виявили тисячі предметів різних періодів Фото: Anna Giecco

За кілька років розкопок волонтери на цьому місці виявили тисячі предметів різних періодів, зокрема бронзової доби, часів Англійської громадянської війни та едвардіанської епохи.

Попри таку різноманітність знахідок, Джекко зазначив: "Дивно, що ми раніше не знаходили на цьому місці предметів у формі фалоса, адже тут так багато інших типів предметів", — сказав він, додавши: "Це прекрасний маленький предмет".

Цей артефакт також дав уявлення про повсякденне життя в римській Британії. За словами Джекко, "ця знахідка дає фантастичне уявлення про світогляд людей, які жили в Карлайлі 1800 років тому".

Він підкреслив відданість волонтерів, які брали участь у проєкті, зазначивши, що виявлення навіть дрібних предметів викликало відчуття захоплення. "Радість від того, що витягуєш з землі шматочок горщика, до якого роками ніхто не торкався, — неймовірна", — додав він.

Знайдені предмети згодом були виставлені в Музеї та художній галереї Туллі, що дозволило громадськості оглянути ці історичні артефакти зблизька.

Ця знахідка демонструє, як повсякденні предмети можуть розкривати вірування та традиції минулого. Навіть невеликий предмет може допомогти пояснити, як люди розуміли удачу, небезпеку та захист. Такі знахідки продовжують з’єднувати сучасну аудиторію з давніми культурами та нагадують нам, що людські турботи про безпеку та долю мало змінилися з плином часу.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: BBC.