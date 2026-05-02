Імператори позаздрили б: на краю Римської імперії вчені знайшли золото й королівський пурпур (фото)

Дослідили знайшли поховання немовлят і виявили деталі, що свідчать про турботу, статус і дорогі матеріали навіть на околицях Римської держави.

Знахідки з римських поховань інколи відкривають не лише історію імперії, а й особисті почуття людей. Дослідники з Університету Йорка встановили, що в двох похованнях немовлят, датованих кінцем III — початком IV століття н.е., були залишки тірського пурпуру, пише Фокус.

Дослідники встановили, що в двох похованнях немовлят, датованих кінцем III — початком IV століття н.е., були залишки тірського пурпуру (також відомий як фінікійський червоний, фінікійський пурпур, королівський пурпур, імперський пурпур або імперський барвник).

Ці останки зберігаються в колекції York Museums Trust і є першим підтвердженим випадком використання такого барвника в текстилі римського Йорка та одним із небагатьох у Римській Британії.

Ці останки зберігаються в колекції York Museums Trust Фото: University of York

Поховання були незвичайними. Немовлят загортали у тканини високої якості, які зазвичай використовували найвищі прошарки суспільства. Одна з тканин мала оздоблення золотими нитками, що робило її особливо цінним у тогочасному світі.

Тірський пурпур вважався символом влади та багатства. Його отримували з морських молюсків, переважно з мушель "Murex", у складному процесі, що вимагав значних ресурсів. Назва походить від міста Тір на території сучасного Лівану, яке було відоме виробництвом цього барвника.

У римський період пурпуровий одяг носили імператори, сенатори та військові командири як знак високого становища. У 301 році н.е. едикт імператора Діоклетіана встановлював надзвичайно високу ціну на шовк, пофарбований тірським пурпуром.

Той факт, що подібні матеріали вдалося знайти в Йорку, свідчить про доступ місцевої еліти до товарів із далеких регіонів імперії. Римський Йорк, відомий як Еборакум, був важливим військовим і адміністративним центром, а не віддаленим поселенням.

Збереження тканин стало можливим завдяки незвичайному поховальному обряду. У деяких випадках тіла покривали рідким гіпсом, який твердіє і зберігає відбитки тканин та інших матеріалів. Проєкт Seeing the Dead досліджує такі обряди за допомогою сучасних методів аналізу та 3D-візуалізації.

Тіло іншої дитини було накрите тканиною з китицями Фото: University of York

В одному похованні немовля лежало разом із двома дорослими. Тіло іншої дитини було накрите тканиною з китицями, а зверху — пурпуровим полотном із золотими нитками.

Хімічний аналіз підтвердив наявність 6,6-диброміндиго — ключового маркера тіоського пурпуру. Барвник вдалося виявити навіть там, де колір уже не було видно неозброєним оком.

Ця знахідка також змінює уявлення про ставлення римлян до смерті немовлят. Хоча деякі джерела свідчать, що маленьких дітей не завжди оплакували так само, як дорослих, археологія показує іншу картину. У Йорку родини витрачали значні ресурси на поховання дітей, зокрема дорогі матеріали,і вдавалися до складних ритуалів.

Професорка Морін Керролл зазначила, що відкриття підтверджує використання цього дорогого барвника в Йорку та демонструє доступ місцевої знаті до екзотичних товарів. Вона також наголосила на важливості дітей для родин і прагнення забезпечити їм гідне прощання.

Найбільший скарб епохи вікінгів: двом пошуковцям поталанило знайти 3000 срібних монет (фото)

Подібні тканини рідко знаходять у Британії. Відомим прикладом є поховання жінки в районі Спіталфілдс у Лондоні, де також виявили шовк, золоті нитки та, ймовірно, тірський пурпур.

Подальші дослідження гіпсових поховань у Йорку та Північному Йоркширі можуть відкрити більше інформації про римські тканини, барвники та поховальні традиції. Ці матеріали зберігають не лише сліди тканин, а й людські історії, які залишилися поза письмовими джерелами.

Раніше Фокус писав про знайдений у польському селі танк часів Другої світової війни. Про нього давно ходили розповіді, проте лиш нещодавно легенду підтвердили.

Також ми розповідали про скарб бронзової доби, знайдений за допомогою металошукача. Артефакти віком 3300 років виявили неподалік від Дрездена, Німеччина.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, University of York.