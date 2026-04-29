Місцева байка виявилася правдою: підлітки знайшли закопаний танк у польському селі (фото)

Місцеву легенду села Сьверчув, Польща, нещодавно підтвердили матеріальні докази. Упродовж багатьох років місцеві жителі розповідали про закопаний танк часів Другої світової війни, але багато хто відкидав цю історію як звичайний фольклор, що передавався з покоління в покоління.

Ситуація змінилася, коли члени пошуково-розвідувальної групи "Кажани" вирішили детальніше перевірити цю інформацію, пише Фокус.

Маріуш Клакулак з пошуково-розвідувальної долучився до справи після дзвінка від онуки людини, яка була свідком подій, пов’язаних із цією історією. Коли він прибув на місце, двоє місцевих підлітків, Антек і Патрик, уже почали копати. Обидва виросли, слухаючи розповідь по похований танк, і хотіли перевірити, чи є в ній хоч якась правда. За допомогою металошукача вони виявили сильний сигнал у саду й почали знімати ґрунт.

Група виявила кілька ключових компонентів, зокрема коробку передач з віссю, чотири колеса, шестерні, підшипники та частину гусениці Фото: "Bats" Exploration and Search Group

Спочатку предмети, які вони виявили, здавалися випадковими шматками металобрухту. Однак у міру продовження розкопок фрагменти ставали більшими та більш структурованими. Їхня вага та форма свідчили про те, що вони належали до набагато більшої машини.

Зрештою група виявила кілька ключових компонентів, зокрема коробку передач з віссю, чотири колеса, шестерні, підшипники та частину гусениці. Були знайдені й інші, менші фрагменти, хоча їхня точна функція залишається незрозумілою.

Деталі можуть належати радянському танку Т-34 або, можливо, машині типу ІС, які широко використовувалися під час та після Другої світової війни Фото: "Bats" Exploration and Search Group

Попередній аналіз показав, що деталі можуть належати радянському танку Т-34 або, можливо, машині типу ІС, які широко використовувалися під час та після Другої світової війни. Однак експерти зазначили, що для підтвердження точної моделі необхідне подальше дослідження.

Знахідки майже повністю збігалися з версією подій, яку розповідала родина. За словами Патриції Сухорської, у 1950-х роках на території маєтку нібито зламався танк. Солдати забрали легші та цінніші компоненти, але залишили важчі деталі, які було важко транспортувати. Її дідусь, Пьотр Шпулак, разом зі своїми синами пізніше закопав решту деталей у ямі. З часом спогади про цю подію згасли, і історія поступово втратила довіру серед селян.

За словами Патриції Сухорської, у 1950-х роках на території маєтку нібито зламався танк Фото: "Bats" Exploration and Search Group

Клакулак зазначив, що ця знахідка, ймовірно, не відбулася б без ініціативи двох підлітків, які вже звузили коло пошуків до того, як до справи долучилася група. Їхні ранні зусилля відіграли ключову роль у поверненні уваги до цієї історії.

Також існує ймовірність, що під землею все ще поховані інші уламки. Згідно з первинним описом, поблизу можуть досі лежати приховані більші частини машини, можливо, навіть башта. Однак це ще не підтверджено, і про офіційні розкопки не оголошувалося.

Цей випадок демонструє, як місцеві історії, які часто з часом відкидаються, іноді можуть мати справжню історичну цінність. Для мешканців села ця знахідка змінила їхнє ставлення до розповіді, в якій раніше сумнівалися.

Те, що довгий час вважалося чуткою, тепер підтверджується чіткими фізичними доказами, що надає прямий зв'язок із подіями, які відбулися десятиліття тому, та порушує нові питання про те, що ще може залишатися прихованим під знайомою землею.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Zwiadowca Historii.