Местная байка оказалась правдой: подростки нашли закопанный танк в польском селе (фото)

Местную легенду села Сверчув, Польша, недавно подтвердили материальные доказательства. На протяжении многих лет местные жители рассказывали о закопанном танке времен Второй мировой войны, но многие отвергали эту историю как обычный фольклор, передававшийся из поколения в поколение.

Ситуация изменилась, когда члены поисково-разведывательной группы "Летучие мыши" решили детальнее проверить эту информацию, пишет Фокус.

Мариуш Клакулак из поисково-разведывательной присоединился к делу после звонка от внучки человека, который был свидетелем событий, связанных с этой историей. Когда он прибыл на место, двое местных подростков, Антек и Патрик, уже начали копать. Оба выросли, слушая рассказ о похороненном танке, и хотели проверить, есть ли в ней хоть какая-то правда. С помощью металлоискателя они обнаружили сильный сигнал в саду и начали снимать грунт.

Группа обнаружила несколько ключевых компонентов, в частности коробку передач с осью, четыре колеса, шестерни, подшипники и часть гусеницы Фото: "Bats" Exploration and Search Group

Сначала предметы, которые они обнаружили, казались случайными кусками металлолома. Однако по мере продолжения раскопок фрагменты становились крупнее и более структурированными. Их вес и форма свидетельствовали о том, что они принадлежали к гораздо большей машине.

В конце концов группа обнаружила несколько ключевых компонентов, в частности коробку передач с осью, четыре колеса, шестерни, подшипники и часть гусеницы. Были найдены и другие, меньшие фрагменты, хотя их точная функция остается неясной.

Детали могут принадлежать советскому танку Т-34 или, возможно, машине типа ИС, которые широко использовались во время и после Второй мировой войны Фото: "Bats" Exploration and Search Group

Предварительный анализ показал, что детали могут принадлежать советскому танку Т-34 или, возможно, машине типа ИС, которые широко использовались во время и после Второй мировой войны. Однако эксперты отметили, что для подтверждения точной модели необходимо дальнейшее исследование.

Находки почти полностью совпадали с версией событий, которую рассказывала семья. По словам Патриции Сухорской, в 1950-х годах на территории имения якобы сломался танк. Солдаты забрали более легкие и ценные компоненты, но оставили более тяжелые детали, которые было трудно транспортировать. Ее дедушка, Петр Шпулак, вместе со своими сыновьями позже закопал остальные детали в яме. Со временем воспоминания об этом событии угасли, и история постепенно потеряла доверие среди крестьян.

По словам Патриции Сухорской, в 1950-х годах на территории поместья якобы сломался танк Фото: "Bats" Exploration and Search Group

Клакулак отметил, что эта находка, вероятно, не состоялась бы без инициативы двух подростков, которые уже сузили круг поисков до того, как к делу присоединилась группа. Их ранние усилия сыграли ключевую роль в возвращении внимания к этой истории.

Также существует вероятность, что под землей все еще погребены другие обломки. Согласно первоначальному описанию, поблизости могут до сих пор лежать скрытые более крупные части машины, возможно, даже башня. Однако это еще не подтверждено, и об официальных раскопках не объявлялось.

Этот случай демонстрирует, как местные истории, которые часто со временем отвергаются, иногда могут иметь настоящую историческую ценность. Для жителей села эта находка изменила их отношение к рассказу, в котором раньше сомневались.

То, что долгое время считалось слухом, теперь подтверждается четкими физическими доказательствами, что дает прямую связь с событиями, которые произошли десятилетия назад, и поднимает новые вопросы о том, что еще может оставаться скрытым под знакомой землей.

