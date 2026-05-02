Императоры позавидовали бы: на краю Римской империи ученые нашли золото и королевский пурпур (фото)

Исследовали нашли захоронения младенцев и обнаружили детали, свидетельствующие о заботе, статусе и дорогих материалах даже на окраинах Римского государства.

Находки из римских захоронений иногда открывают не только историю империи, но и личные чувства людей. Исследователи из Университета Йорка установили, что в двух захоронениях младенцев, датированных концом III — началом IV века н.э., были остатки тирского пурпура, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Эти останки хранятся в коллекции York Museums Trust и являются первым подтвержденным случаем использования такого красителя в текстиле римского Йорка и одним из немногих в Римской Британии.

Фото: University of York

Погребения были необычными. Младенцев заворачивали в ткани высокого качества, которые обычно использовали высшие слои общества. Одна из тканей имела отделку золотыми нитями, что делало ее особенно ценной в тогдашнем мире.

Тирский пурпур считался символом власти и богатства. Его получали из морских моллюсков, преимущественно из раковин "Murex", в сложном процессе, который требовал значительных ресурсов. Название происходит от города Тир на территории современного Ливана, который был известен производством этого красителя.

В римский период пурпурную одежду носили императоры, сенаторы и военные командиры как знак высокого положения. В 301 году н.э. эдикт императора Диоклетиана устанавливал чрезвычайно высокую цену на шелк, окрашенный тирским пурпуром.

Тот факт, что подобные материалы удалось найти в Йорке, свидетельствует о доступе местной элиты к товарам из дальних регионов империи. Римский Йорк, известный как Эборакум, был важным военным и административным центром, а не отдаленным поселением.

Сохранение тканей стало возможным благодаря необычному погребальному обряду. В некоторых случаях тела покрывали жидким гипсом, который затвердевает и сохраняет отпечатки тканей и других материалов. Проект Seeing the Dead исследует такие обряды с помощью современных методов анализа и 3D-визуализации.

Фото: University of York

В одном захоронении младенец лежал вместе с двумя взрослыми. Тело другого ребенка было накрыто тканью с кистями, а сверху — пурпурным полотном с золотыми нитями.

Химический анализ подтвердил наличие 6,6-диброминдиго — ключевого маркера тиосского пурпура. Краситель удалось обнаружить даже там, где цвет уже не был виден невооруженным глазом.

Эта находка также меняет представление об отношении римлян к смерти младенцев. Хотя некоторые источники свидетельствуют, что маленьких детей не всегда оплакивали так же, как взрослых, археология показывает другую картину. В Йорке семьи тратили значительные ресурсы на захоронение детей, в частности дорогие материалы, и прибегали к сложным ритуалам.

Профессор Морин Кэрролл отметила, что открытие подтверждает использование этого дорогого красителя в Йорке и демонстрирует доступ местной знати к экзотическим товарам. Она также подчеркнула важность детей для семей и стремление обеспечить им достойное прощание.

Важно

Подобные ткани редко находят в Британии. Известным примером является захоронение женщины в районе Спиталфилдс в Лондоне, где также обнаружили шелк, золотые нити и, вероятно, тирский пурпур.

Дальнейшие исследования гипсовых захоронений в Йорке и Северном Йоркшире могут открыть больше информации о римских тканях, красителях и погребальных традициях. Эти материалы хранят не только следы тканей, но и человеческие истории, которые остались вне письменных источников.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, University of York.