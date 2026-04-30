Самый большой клад эпохи викингов: двум поисковикам посчастливилось найти 3000 серебряных монет (фото)

В восточной Норвегии обнаружили одну из важнейших находок эпохи викингов в стране: клад, содержащий более 3000 серебряных монет. Эта находка вблизи города Рена привлекла внимание всей страны и дала редкую возможность представить, как функционировали богатство, торговля и деньги на завершающем этапе эпохи викингов.

Сокровище, которое теперь называют "Сокровищем Мьорстада" в честь фермы, где оно было найдено, впервые увидело свет, когда 10 апреля поисковики Вегард Сорли и Руне Сетре обнаружили 19 серебряных монет. Вместо того, чтобы продолжать поиски, они сообщили о находке, пишет Фокус.

Когда к работе подключились эксперты, количество монет возросло до 70, а затем за несколько дней превысило 3000, что сделало этот клад самым большим кладом монет эпохи викингов, когда-либо зафиксированным в Норвегии.

Археологи муниципалитета Иннландет отметили, как быстро развивалась ситуация. Май-Тове Смисет описала масштаб находки как "абсолютно беспрецедентный". Этот участок ранее не исследовался, что сделало открытие еще более значимым.

Фото: Innlandet County Municipality

Быстрое сообщение о находке обеспечило защиту места раскопок до того, как внимание общественности могло помешать работам по извлечению клада. Большинство монет передали в Музей культурной истории в Осло для консервации и детального изучения.

Состояние монет удивило исследователей. Почва в этой местности содержит очень мало камней, что помогло защитить серебро от повреждений на протяжении веков сельскохозяйственной деятельности. Многие монеты сохранились в отличном состоянии, что дает специалистам возможность изучить, как деньги циркулировали в конце эпохи викингов.

Фото: Innlandet County Municipality

Эксперты считают, что клад датируется примерно 1050 годами, ближе к концу эпохи викингов. Профессор Свейн Харальд Гуллбек объяснил, что большинство монет являются немецкими и английскими. Это соответствует известным тенденциям того времени, когда серебряные монеты перемещались по Северной Европе через торговлю, дань, набеги и политические платежи.

Наличие норвежских монет добавляет кладу еще один уровень важности. Эти монеты, вероятно, были только что отчеканены на момент захоронения, что связывает клад с периодом после возвращения короля Харальда Хардрады из Византии и поддержки им развития норвежской монетной системы около 1045 года. Этот момент отражает переход к более сильному королевскому контролю над валютой, в то время как старые системы обмена на основе серебра все еще использовались.

Фото: Innlandet County Municipality

Археологи считают, что монеты сначала хранились в кожаном мешочке или подобном контейнере, который впоследствии разложился. Впоследствии вспашка разбросала монеты по полю, что объясняет, почему их находят на большой территории, а не в одном месте. Исследования с помощью грунтопроникающего радара не обнаружили зданий поблизости, но это не означает, что место не имело значения в прошлом.

Причина, почему клад был закопан, остается непонятной. В некоторых случаях ценные вещи прятали в землю как жертвоприношение, а в других — для сохранения в смутные времена.

Фото: Museum of Cultural History

Оценить стоимость клада сложно из-за ограниченности письменных источников того периода. Однако поздние средневековые источники свидетельствуют, что такого количества могло бы хватить для приобретения фермы. Это указывает на то, что клад составлял значительное богатство, которое, вероятно, принадлежало отдельному лицу, семье или группе.

На этом месте могут быть еще находки. Археологи ожидают дальнейших исследований в ближайшие годы, поскольку во время повторного раскапывания почвы могут появиться дополнительные монеты или предметы.

Сокровище Мьорстада теперь является важным источником данных для изучения торговых сетей, производства монет и хранения богатства в конце эпохи викингов. Он демонстрирует, насколько Норвегия была связана с более широкими европейскими системами, и показывает, как люди управляли своими ресурсами и защищали их в меняющемся политическом ландшафте.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Norway Science.