Крошечный предмет на удачу: ученые обнаружили артефакт, который современные люди не клали бы в карман (фото)

На севере Англии археологи обнаружили небольшой предмет римских времен, дающий представление о древних верованиях. Этому артефакту фаллической формы примерно 1800 лет и он связан с представлениями об удаче и защите в римском обществе.

Артефакт нашли на территории Карлайлского крикетного клуба в Камбрии, где раскопки начались в 2017 году. Эксперты считали, что когда-то на этой территории находилась римская баня, а предыдущие раскопки обнаружили фрагменты керамики, каменные головы и обломки колонн, пишет Фокус.

Руководитель раскопок Фрэнк Джекко объяснил, что римляне придавали большое значение символам и суевериям. Он описал этот предмет как "талисман на удачу" и отметил его небольшие размеры и тщательное исполнение.

"Это наш первый маленький фаллос, он крошечный, около 3 см, но прекрасно изготовлен из бронзы", — сказал он. Такие предметы часто носили как украшения, прикрепляли к ремням или вырезали на стенах как средство защиты.

Римляне широко использовали фаллические символы, известные на латыни как fascinum, чтобы отгонять зло и привлекать удачу. Эти предметы встречались в домах, общественных зданиях и даже в военных объектах.

Их присутствие отражало веру в то, что такие символы могут защищать от несчастья или болезней. Небольшой размер артефакта из Карлайла свидетельствует о том, что его, вероятно, носили как оберег.

За несколько лет раскопок волонтеры на этом месте обнаружили тысячи предметов разных периодов Фото: Anna Giecco

За несколько лет раскопок волонтеры на этом месте обнаружили тысячи предметов разных периодов, в частности бронзового века, времен Английской гражданской войны и эдвардианской эпохи.

Несмотря на такое разнообразие находок, Джекко отметил: "Странно, что мы раньше не находили на этом месте предметов в форме фаллоса, ведь здесь так много других типов предметов", — сказал он, добавив: "Это прекрасный маленький предмет".

Этот артефакт также дал представление о повседневной жизни в римской Британии. По словам Джекко, "эта находка дает фантастическое представление о мировоззрении людей, которые жили в Карлайле 1800 лет назад".

Он подчеркнул преданность волонтеров, участвовавших в проекте, отметив, что обнаружение даже мелких предметов вызвало чувство восторга. "Радость от того, что извлекаешь из земли кусочек горшка, к которому годами никто не прикасался, — невероятная", — добавил он.

Найденные предметы впоследствии были выставлены в Музее и художественной галерее Тулли, что позволило общественности осмотреть эти исторические артефакты вблизи.

Эта находка демонстрирует, как повседневные предметы могут раскрывать верования и традиции прошлого. Даже небольшой предмет может помочь объяснить, как люди понимали удачу, опасность и защиту. Такие находки продолжают соединять современную аудиторию с древними культурами и напоминают нам, что человеческие заботы о безопасности и судьбе мало изменились с течением времени.

При написании этого материала использованы источники: BBC.