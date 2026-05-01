Ирония судьбы и божественная защита: в Дании нашли редкие англосаксонские монеты (фото)

В Дании обнаружили необычные монеты, отчеканенные более тысячи лет назад. Эти находки отражают момент, когда правители, реагируя на нападения викингов, обращались к религиозным символам, надеясь на божественную защиту.

Две англосаксонские монеты, известные как "Агнус Деи", нашли с помощью металлоискателей вблизи Легумклостера. Позже эти монеты передали в Национальный музей Дании, пишет Фокус.

Хотя монеты были небольшими и поврежденными, их изображение сразу привлекло внимание. Вместо портрета короля на каждой монете был изображен Агнец Божий — центральный христианский символ. Этот мотив связан с королем Англии Этельредом II, который правил в период, обозначенный постоянными набегами викингов.

Около 1009 года Англия подверглась сильному давлению со стороны войск викингов. Исторические записи свидетельствуют, что Этельред отреагировал как практическими, так и религиозными мерами. Кроме оборонительных мер король приказал соблюдать пост, молиться и отчеканить эти монеты. Цель была четкой: искать божественной защиты для королевства. Однако эти усилия не смогли остановить нападения, и набеги продолжались.

Что делает эти монеты особенно примечательными, так это то, что произошло дальше. Вместо того, чтобы остаться в Англии, многие из них были вывезены за море. Сегодня известно только около 30 монет этого типа, и большинство из них были найдены в Скандинавии и Балтийском регионе, а не в Англии.

Некоторые монеты имели прикрепленные петли, что указывает на то, что их носили как подвески или амулеты Фото: National Museum of Denmark

Некоторые даже имели прикрепленные петли, что указывает на то, что их носили как подвески или амулеты. Это свидетельствует о том, что викинги не просто рассматривали их как деньги. Возможно, они ценили их за внешний вид, символизм или статус.

Гитте Тарнов Ингвардсон из Национального музея Дании описала эту находку как редкую и парадоксальную. Монеты "Агнус Деи" связывали английских правителей и христианскую символику с обществом викингов и ранним развитием датской монетной чеканки. То, что началось как оборонительное мероприятие в Англии, стало частью материальной культуры викингов.

Дизайн этих монет также отличается от типичной валюты того времени. Большинство англосаксонских монет имели изображение короля. Вместо этого на этих монетах королевская власть была заменена религиозным содержанием.

На одной стороне изображен Агнец Божий, пронизанный крестом, который стоял на табличке с отметками альфа и омега — символами начала и конца. На другой стороне изображен голубь, символизирующий Святого Духа. Ограниченное количество монет "Агнус Деи" свидетельствует о том, что эта идея была недолговечной, вероятно, потому что не принесла ожидаемых результатов.

Исторические записи свидетельствуют, что Этельред отреагировал как практическими, так и религиозными мерами Фото: Wikipedia Commons

Вскоре после этого Англия стала частью более масштабной скандинавской борьбы за власть. Свен Форкбеард ненадолго занял английский трон в 1013 году, а его сын Кнут впоследствии правил великой империей, включавшей Англию, Данию и Норвегию. Эти события еще теснее связали оба региона как политически, так и экономически.

Движение монет также сыграло роль в формировании датского общества. В мире викингов серебро часто использовалось по весу, а не как стандартизированная валюта. Однако английские монеты ввели более организованную систему. Большое количество серебра, привезенного из Англии, повлияло на датских правителей, которые начали применять аналогичные методы производства монет.

Более поздние датские короли, в частности Кнут и Гартакнут, использовали дизайны, вдохновленные этими ранними монетами. Свенд Эстридсен также продолжал использовать подобную символику, а его правление было важным для развития датской церкви. Это показало, как идеи о религии, власти и деньгах распространялись вместе по разным регионам.

Значение этой находки заключается в том, что она выявила связи между конфликтом, верованиями и культурным обменом. Эти монеты остались напоминанием о том, что история часто приносит неожиданные результаты, когда попытки защиты могут стать частью той самой культуры, которой они должны были противостоять.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Национальный музей Дании.