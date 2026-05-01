Іронія долі та божественний захист: у Данії знайшли рідкісні англосаксонські монети (фото)

У Данії виявили незвичайні монети, викарбувані понад тисячу років тому. Ці знахідки відображають момент, коли правителі, реагуючи на напади вікінгів, зверталися до релігійних символів, сподіваючись на божествений захист.

Дві англосаксонські монети, відомі як "Агнус Деї", знайшли за допомогою металошукачів поблизу Легумклостера. Пізніше ці монети передали до Національного музею Данії, пише Фокус.

Хоча монети були невеликими та пошкодженими, їх зображення одразу привернуло увагу. Замість портрета короля на кожній монеті було зображено Агнця Божого — центральний християнський символ. Цей мотив пов'язаний з королем Англії Етельредом II, який правив у період, позначений постійними набігами вікінгів.

Близько 1009 року Англія зазнала сильного тиску з боку військ вікінгів. Історичні записи свідчать, що Етельред відреагував як практичними, так і релігійними заходами. Окрім оборонних заходів король наказав дотримуватися посту, молитися та викарбувати ці монети. Мета була чіткою: шукати божественного захисту для королівства. Однак ці зусилля не змогли зупинити напади, і набіги тривали.

Що робить ці монети особливо примітними, так це те, що сталося далі. Замість того, щоб залишитися в Англії, багато з них було вивезено за море. Сьогодні відомо лише близько 30 монет цього типу, і більшість із них знайшли в Скандинавії та Балтійському регіоні, а не в Англії.

Деякі монети мали прикріплені петлі, що вказує на те, що їх носили як підвіски або амулети Фото: National Museum of Denmark

Деякі навіть мали прикріплені петлі, що вказує на те, що їх носили як підвіски або амулети. Це свідчить про те, що вікінги не просто розглядали їх як гроші. Можливо, вони цінували їх за зовнішній вигляд, символізм або статус.

Гітте Тарнов Інгвардсон з Національного музею Данії описала цю знахідку як рідкісну та парадоксальну. Монети "Агнус Деї" пов’язували англійських правителів та християнську символіку з суспільством вікінгів та раннім розвитком датського монетного карбування. Те, що почалося як оборонний захід в Англії, стало частиною матеріальної культури вікінгів.

Дизайн цих монет також відрізняється від типової валюти того часу. Більшість англосаксонських монет мали зображення короля. Натомість на цих монетах королівська влада була замінена релігійним змістом.

На одній стороні зображено Агнця Божого, пронизаного хрестом, що стояв на табличці з позначками альфа та омега — символами початку та кінця. На іншій стороні зображено голуба, що символізує Святого Духа. Обмежена кількість монет "Агнус Деї" свідчить про те, що ця ідея була недовговічною, ймовірно, тому що не принесла очікуваних результатів.

Незабаром після цього Англія стала частиною більш масштабної скандинавської боротьби за владу. Свен Форкбеард ненадовго зайняв англійський трон у 1013 році, а його син Кнут згодом правив великою імперією, що включала Англію, Данію та Норвегію. Ці події ще тісніше пов’язали обидва регіони як політично, так і економічно.

Рух монет також відіграв роль у формуванні датського суспільства. У світі вікінгів срібло часто використовувалося за вагою, а не як стандартизована валюта. Однак англійські монети запровадили більш організовану систему. Великі кількості срібла, привезені з Англії, вплинули на датських правителів, які почали застосовувати подібні методи виробництва монет.

Пізніші датські королі, зокрема Кнут і Гартакнут, використовували дизайни, натхненні цими ранніми монетами. Свенд Естрідсен також продовжував використовувати подібну символіку, а його правління було важливим для розвитку датської церкви. Це показало, як ідеї про релігію, владу та гроші поширювалися разом по різних регіонах.

Значення цієї знахідки полягає в тому, що вона виявила зв'язки між конфліктом, віруваннями та культурним обміном. Ці монети залишилися нагадуванням про те, що історія часто приносить несподівані результати, коли спроби захисту можуть стати частиною тієї самої культури, якій вони мали протистояти.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, National Museum of Denmark.