Прості дерев'яні двері шокували археологів: чому так сталося (фото)

На заході Туреччини архелоги знайшли обвуглені дерев'яні залишки, які, ймовірно, є рештками дверей епохи середньої бронзової доби. Ця знахідка дала змогу безпосередньо побачити, як люди входили до своїх осель і замикали їх майже 4000 років тому.

Дослідження, очолюване археологинею Семрою Кайгізіз, було зосереджене на обвуглених дерев'яних фрагментах, знайдених у Сейітомер-Гьоюк, поселенні приблизно за 25 кілометрів на північний захід від Кутах'ї, пише Фокус.

Залишки дверей виявили в шарі IV, що датується середньою бронзовою добою. Хоча археологи часто ідентифікують дверні прорізи за допомогою структурних підказок, таких як пороги або опорні камені, збережені дерев'яні частини дверей є надзвичайно рідкісними.

Кайгізіз дослідила дерев'яні залишки з трьох споруд — C70, B23 та B36 — і припустила, що колись вони утворювали одностулкові двері. Хоча залишки фрагментовані та обвуглені, їхня прямокутна форма та розташування вздовж входів підтверджують цю гіпотезу.

Розкопки в Сейітомер-Гьоюк ведуться з 1989 року, і там виявлено кілька шарів заселення, включаючи римський, елліністичний, залізний та бронзовий періоди. Шар середньої бронзової доби поділяється на чотири фази, позначені літерами від D до A.

На місці розкопок виявлено будинки, вулиці, печі, складські приміщення та сліди ткацтва та металообробки. Ці нещодавно проаналізовані дерев'яні залишки додали більше деталей щодо того, як функціонувало повсякденне життя в цих будівлях.

У будівлі C70 біля дверного отвору археологи знайшли обвуглений дерев'яний фрагмент розміром приблизно 0,64 метра в ширину та 1,44 метра в довжину, а також камінь-опору. У будівлі B23 більший дерев'яний блок розміром приблизно 0,86 на 1,59 метра відповідав розмірам дверного отвору, що свідчить про те, що він слугував дверима. У будівлі B36 біля стіни було знайдено ще один дерев'яний фрагмент розміром приблизно 0,68 на 1,47 метра, поряд з такими предметами, як тягарці для ткацького верстата та кераміка.

Розташування фрагментів усередині будівель свідчить про те, що двері відкривалися всередину і згодом впали на підлогу. Ймовірно, конструкція складалася з декількох дерев'яних дощок, з'єднаних між собою, можливо, за допомогою дерев'яних кілочків, а не металевих кріплень, оскільки поблизу не було знайдено металевих деталей.

Лише три з 174 споруд середньої бронзової доби на цьому місці містили такі залишки, що демонструє, наскільки рідкісним є такий тип збереження. Збереження цих дерев'яних елементів може бути пов'язане з пожежами, які карбонізували матеріал, а також з ґрунтовими умовами, що сповільнили розпад. Подібне збереження спостерігалося на цьому місці у текстилі, шкіряному взутті та навіть у збереженій тканині мозку.

Подібні архітектурні особливості були виявлені на інших анатолійських пам'ятках, однак безпосередні залишки дерев'яних дверей зустрічаються рідко. Деякі паралелі існують у Богазкой, де дерев'яні фрагменти, знайдені на підлозі, також пов'язували з конструкціями дверей.

Цікаво, що в дослідженні зазначається, що деякі сільські дерев'яні двері, які досі використовуються в деяких районах Західної Анатолії, мають схожі форми. Хоча це не свідчить про безперервну традицію, це показує, що певні практичні конструкції можуть залишатися ефективними протягом тривалих періодів.

Ці знахідки допомагають пояснити, як були організовані будівлі, як розділялися простори та як люди забезпечували приватність і безпеку. Збережені дерев'яні двері з Сейітомер-Гьоюка допомагають заповнити прогалину в знаннях про матеріали, які зазвичай зникають, даючи чіткіше уявлення про те, як люди жили, пересувалися та облаштовували свої оселі тисячі років тому.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews.