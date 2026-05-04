Простые деревянные двери шокировали археологов: почему так произошло (фото)

На западе Турции археологи нашли обугленные деревянные остатки, которые, вероятно, являются остатками дверей эпохи среднего бронзового века. Эта находка позволила непосредственно увидеть, как люди входили в свои дома и запирали их почти 4000 лет назад.

Исследование, возглавляемое археологом Семрой Кайгизиз, было сосредоточено на обугленных деревянных фрагментах, найденных в Сейитомер-Гьоюк, поселении примерно в 25 километрах к северо-западу от Кутахьи, пишет Фокус.

Остатки дверей обнаружили в слое IV, датируемом средним бронзовым веком. Хотя археологи часто идентифицируют дверные проемы с помощью структурных подсказок, таких как пороги или опорные камни, сохранившиеся деревянные части дверей являются чрезвычайно редкими.

Кайгизиз исследовала деревянные остатки из трех сооружений — C70, B23 и B36 — и предположила, что когда-то они образовывали одностворчатые двери. Хотя остатки фрагментированы и обуглены, их прямоугольная форма и расположение вдоль входов подтверждают эту гипотезу.

Раскопки в Сейитомер-Гёюк ведутся с 1989 года, и там обнаружено несколько слоев заселения, включая римский, эллинистический, железный и бронзовый периоды. Слой среднего бронзового века делится на четыре фазы, обозначенные буквами от D до A.

На месте раскопок обнаружены дома, улицы, печи, складские помещения и следы ткачества и металлообработки. Эти недавно проанализированные деревянные остатки добавили больше деталей относительно того, как функционировала повседневная жизнь в этих зданиях.

В здании C70 возле дверного проема археологи нашли обугленный деревянный фрагмент размером примерно 0,64 метра в ширину и 1,44 метра в длину, а также камень-опору. В здании B23 больший деревянный блок размером примерно 0,86 на 1,59 метра соответствовал размерам дверного проема, что свидетельствует о том, что он служил дверью. В здании B36 у стены был найден еще один деревянный фрагмент размером примерно 0,68 на 1,47 метра, наряду с такими предметами, как грузики для ткацкого станка и керамика.

Расположение фрагментов внутри зданий свидетельствует о том, что дверь открывалась внутрь и впоследствии упала на пол. Вероятно, конструкция состояла из нескольких деревянных досок, соединенных между собой, возможно, с помощью деревянных колышков, а не металлических креплений, поскольку поблизости не было найдено металлических деталей.

Только три из 174 сооружений среднего бронзового века на этом месте содержали такие остатки, что демонстрирует, насколько редким является такой тип сохранения. Сохранение этих деревянных элементов может быть связано с пожарами, которые карбонизировали материал, а также с почвенными условиями, которые замедлили распад. Подобное сохранение наблюдалось на этом месте в текстиле, кожаной обуви и даже в сохранившейся ткани мозга.

Подобные архитектурные особенности были обнаружены на других анатолийских памятниках, однако непосредственные остатки деревянных дверей встречаются редко. Некоторые параллели существуют у Богазкой, где деревянные фрагменты, найденные на полу, также связывали с конструкциями дверей.

Интересно, что в исследовании отмечается, что некоторые сельские деревянные двери, которые до сих пор используются в некоторых районах Западной Анатолии, имеют схожие формы. Хотя это не свидетельствует о непрерывной традиции, это показывает, что определенные практические конструкции могут оставаться эффективными в течение длительных периодов.

Эти находки помогают объяснить, как были организованы здания, как разделялись пространства и как люди обеспечивали приватность и безопасность. Сохранившиеся деревянные двери из Сейитомер-Гёюка помогают заполнить пробел в знаниях о материалах, которые обычно исчезают, давая более четкое представление о том, как люди жили, передвигались и обустраивали свои жилища тысячи лет назад.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews.