Древние ремесленники знали больше, чем кажется: в сасанидских артефактах нашли необычный металл (фото)

Ученые обнаружили, что ремесленники древнего Ирана работали не только с бронзой и драгоценными металлами, но и с другими сплавами, которые выполняли как практические, так и эстетические функции. Эти выводы меняют представление о ранних технологиях в этом регионе.

В центре внимания исследования была Сасанидская империя, которая существовала с 224 по 651 год н. э. Исследователи проанализировали предметы из медных сплавов из Мерва и Ниневии, двух важных приграничных регионов, пишет Фокус.

Используя современные методы, такие как рентгеновская флуоресценция и сканирующая электронная микроскопия, ученые нашли четкие следы латуни как в литых, так и в кованых предметах.

Сасанидская империя, которая существовала с 224 по 651 год н. э. Фото: Davis et al.

Эти открытия показали, что производство латуни не ограничивалось одним местом. В Мерве примерно четверть исследованных артефактов содержала цинк в концентрациях, указывающих на производство латуни. Среди предметов были ювелирные изделия, такие как заколка для волос, украшенная лазуритом, а также бусины, фурнитура и фрагменты браслетов.

Исследователи отметили, что содержание цинка значительно варьировалось. Более высокие уровни указывали на целенаправленное производство с использованием процессов цементации, тогда как более низкие уровни указывали на переработку или смешивание с другими медными сплавами. Эта закономерность свидетельствует о том, что ремесленники имели доступ к латунным материалам, даже если поставки не всегда были стабильными.

Латунь имеет золотистый оттенок, что делает ее визуально похожей на золото

Ранние образцы из Мерва были преимущественно литые, что указывает на о важную роль внешнего вида. Латунь имеет золотистый оттенок, что делает ее визуально похожей на золото. Это делало ее привлекательной для декоративных предметов, которые придавали престижный вид без высокой стоимости драгоценных металлов.

Более поздние свидетельства выявили изменение в использовании материала. Кованая латунь появилась как в артефактах из Мерва, так и в деталях шлемов, найденных в Ниневии. Это изменение свидетельствует о том, что ремесленники понимали физические свойства сплава.

Кованая латунь появилась как в артефактах из Мерва, так и в деталях шлемов, найденных в Ниневии Фото: Davis et al.

Латунь можно формировать, резать и пробивать легче, чем многие виды бронзы, что делает ее пригодной для тонких листов и детальных фитингов. Это ознаменовало переход от чисто визуального использования к более функциональным применениям.

Самые убедительные доказательства происходят от сасанидских шлемов, которые сейчас хранятся в Британском музее. Эти шлемы, датированные VI и VII веками н. э., изготовлены из нескольких железных пластин, соединенных полосками и заклепками.

Научный анализ показал, что некоторые из этих деталей были изготовлены из латуни или латуноподобных сплавов. Это позволило шлемам совместить прочность с привлекательным внешним видом.

Многие из проанализированных предметов годами хранились в музейных коллекциях и ранее были обозначены просто как бронза или медный сплав Фото: Davis et al.

Использование латуни в военном снаряжении свидетельствовало о том, что ее роль выходила за пределы декора. Исследователи предположили, что такое применение могло свидетельствовать об организованных системах производства и специализированных мастерских. Если это верно, то это означало бы, что латунь играла определенную роль в сетях военного снабжения по всей империи.

Эти выводы также помогли объяснить дальнейшее развитие событий. В ранний исламский период латунь стала одним из самых распространенных медных сплавов в Западной Азии. Данные из Мерва показали, что к IX веку латунь с высоким содержанием цинка появлялась все чаще, что свидетельствует об улучшении снабжения или местном производстве. Ранний сасанидский период, возможно, был этапом, когда эксперименты привели к более широкому применению.

Другим ключевым аспектом исследования была его методология. Многие из проанализированных предметов годами хранились в музейных коллекциях и ранее были обозначены просто как бронза или медный сплав.

Исследовав артефакты с помощью современных технологий, исследователи обнаружили детали, которые ранее оставались незамеченными. Это показало, что даже хорошо известные коллекции могут предоставить новую информацию, если их исследовать с помощью современных инструментов.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Archaeological Research in Asia.