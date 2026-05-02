Ковид отдыхает: как первая в мире эпидемия изменила истории целых государств и убила сотни тысяч людей (фото)

Древняя эпидемия в Афинах унесла десятки тысяч жизней и до сих пор остается неразгаданной загадкой для науки. Ученые до сих пор спорят, что именно стало причиной этой смертоносной вспышки.

Древняя эпидемия принесла большие страдания одному из крупнейших городов Средиземноморья, оставив после себя древнюю загадку. Больные страдали от потери памяти, неприятного запаха изо рта, разложения тканей и сильной диареи. Несмотря на детальные исторические записи, точная причина этой болезни остается неизвестной на протяжении более двух тысячелетий, пишет Фокус.

Большая часть информации об этой вспышке Афинской моровой язвы происходит от древнегреческого историка Фукидида, который описал ее в "Истории Пелопоннесской войны". Он сообщал, что чума вспыхнула между 430 и 426 годами до н.э., унеся жизни десятков тысяч людей. По оценкам, погибло от 75 000 до 100 000 человек, что ослабило город в критический для него период.

Вероятно, болезнь началась в Африке к югу от Сахары, а затем распространилась на такие регионы, как Ливия и Египет. В конце концов она добралась до Афин через их оживленный порт Пирей.

Среди погибших был государственный деятель Перикл. Большое количество смертей уменьшило военную мощь и сыграло свою роль в том, что Афины проиграли войну против Спарты.

После смерти Перикла Афины возглавляла последовательность лидеров, которых Фукидид описал как некомпетентных или слабых. По словам Фукидида, к 415 году до н.э. Афины не восстановились в достаточной степени.

Фукидид описывает полное исчезновение общественной морали во времена эпидемии: "...катастрофа была настолько большой, что люди, не зная, что будет с ними, стали равнодушными к каждому правилу религии или закона".

Большая часть информации об этой вспышке Афинской моровой язвы происходит от древнегреческого историка Фукидида Фото: Википедия

Современные исследователи изучили симптомы, описанные Фукидидом, и сравнили их с известными заболеваниями. Эти симптомы включали высокую температуру, сыпь на коже, проблемы с пищеварением, покраснение и жжение глаз, обезвоживание, потерю голоса, бессонницу и гангрены. Подобные признаки наблюдаются при таких заболеваниях, как брюшной тиф, эпидемический сыпной тиф, натуральная оспа, грипп, корь.

Смерть обычно наступала в течение недели, часто после сильной диареи и поражения органов брюшной полости. Те, кто выживал, иногда сталкивались с долгосрочными последствиями, в частности с настолько серьезной потерей памяти, что не могли узнать членов своей семьи.

Среди возможных объяснений тиф соответствует многим зафиксированным симптомам. Доказательства в пользу этой гипотезы включают обнаружение ДНК Salmonella Typhi в останках, найденных на месте захоронения, связанном со вспышкой. Однако тиф не полностью объясняет, как распространялась болезнь, поскольку обычно он не передается непосредственно между людьми таким образом, как описано историком.

Некоторые исследователи предполагают, что одновременно могли распространяться несколько заболеваний, создавая комбинированный эффект. Например, сочетание тифа и других инфекций могло бы объяснить широкий спектр описанных симптомов.

Также существует вероятность, что болезнь вызвал возбудитель, который больше не существует. Некоторые ученые предполагают, что потенциальной причиной могла быть вирусная инфекция, похожая на лихорадку Ласса, которая происходила из Африки и распространялась среди населения, прежде чем исчезнуть.

Без современных лабораторных данных или сохранившихся образцов точно установить точную причину остается невозможным. Однако нынешние исследования продолжают сужать круг возможных вариантов, давая новое понимание одной из самых разрушительных эпидемий в истории.

При написании этого материала использованы источники: FLScience, Acta Medico-Historica Adriatica