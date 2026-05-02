Исчезли не просто так: почему неандертальцы не дожили до наших времен (фото)

Ученые давно пытаются объяснить, почему неандертальцы исчезли с Земли. Более новое объяснение предполагает, что ключевую роль, возможно, играли социальные связи.

В то время как ранние люди образовывали широкие и стабильные сети, неандертальцы, как представляется, жили изолированными группами, что, вероятно, значительно усложняло их выживание в трудные периоды, пишет Фокус.

Исследователи из Монреальского университета использовали большие массивы археологических и этнографических данных, чтобы смоделировать, как древние популяции были расселены по Европе. Эти модели, которые обычно применяются к растениям и животным, были адаптированы для лучшего понимания доисторических человеческих сообществ.

Ариана Берк объяснила, что точных данных о населении 35 000 лет назад не существует, поэтому команда опиралась на информацию о хорошо изученных обществах охотников-собирателей. Эти источники помогли им оценить, как группы перемещались и взаимодействовали. Согласно данным, группа из 25-50 человек обычно занимала территорию площадью около 2 500 квадратных километров, поддерживая контакты с соседними группами.

Фото: Quaternary Science Reviews

Исследование охватывало период от 60 000 до 35 000 лет назад, когда в Европе происходили значительные климатические изменения и распространение Homo sapiens. Результаты показали, что экологический стресс и конкуренция сами по себе не могут полностью объяснить исчезновение неандертальцев. Вместо этого на первый план вышли различия в социальной структуре. Homo sapiens чаще встречались в регионах с прочными связями между группами, особенно вдоль южных и прибрежных маршрутов. Эти связи позволяли сообществам оставаться на связи и поддерживать друг друга в трудные времена.

Эти социальные сети выполняли роль защиты. Они облегчали обмен информацией об источниках пищи и перемещении животных, заключение союзов и временное переселение на другие территории при необходимости. Зато группы неандертальцев были более разрозненными. Исследование показало, что их популяция в Европе в периоды стресса разделялась на восточные и западные группы. Восточные группы, которые были менее связаны между собой, исчезли раньше. Западные популяции, особенно на Иберийском полуострове, просуществовали дольше благодаря более прочным региональным связям.

Взаимодействие между неандертальцами и Homo sapiens добавило дополнительного давления. Поскольку обе группы могли иметь общее потомство, их отношения, вероятно, включали сочетание конкуренции и ограниченного скрещивания. Однако неандертальцы, которые уже были небольшими и уязвимыми популяциями, сталкивались с большими вызовами при адаптации к этим изменениям.

Припадали пылью в музейной коллекции: ученые недооценили кости китов из Швеции (фото)

Социальное взаимодействие помогает объяснить, почему Homo sapiens выжили, а неандертальцы — нет. Способность поддерживать отношения, обмениваться знаниями и поддерживать друг друга позволила ранним людям приспособиться к меняющейся среде. Эту же закономерность можно наблюдать и сегодня, поскольку человеческие общества продолжают полагаться на передвижение и сотрудничество, чтобы реагировать на вызовы и улучшать условия жизни.

Ранее Фокус писал об археологических раскопках в древней Ниневии. Ученые обнаружили как свидетельства боев времен падения города в VI веке до н.э., так и следы современных боевых действий.

Также мы рассказывали об исследовании древних рисунков в Кении. Ученые обнаружили, что самым древним изображениям 9000 лет.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Quaternary Science Reviews.