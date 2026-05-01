Припадали пылью в музейной коллекции: ученые недооценили кости китов из Швеции (фото)

Останки китов, хранящиеся в музейных коллекциях Лундского университета, пролили новый свет на повседневную жизнь и торговлю на юге Швеции во времена железного века. То, что считали неприметными костями, оказалось свидетельством связей между внутренними поселениями и отдаленными морскими ресурсами.

Ученые исследовали несколько фрагментов костей китов, найденных во время раскопок в 1960-х и 1970-х годах в Вестра-Карабе и Стокгольмсгордене в Сконе. Результаты подтвердили наличие видов китов-баленов в контексте железного века, что ранее не было задокументировано в этом регионе, пишет Фокус.

Анализ позволил идентифицировать кости, принадлежавшие горбатому киту, финвалу и, вероятно, североатлантическому гладкому киту или гренландскому киту. Ученые использовали масс-спектрометрию (ZooMS) — метод, изучающий коллаген в костях для определения вида. Этот подход позволил точно идентифицировать кости даже тогда, когда фрагменты были слишком мелкими или поврежденными, чтобы классифицировать их по форме.

Фото: Macheridis et al.

Сами кости имеют явные следы человеческой деятельности. Один позвонок из Стокгольмсгордена выделяется просверленными отверстиями и видимыми следами износа, что свидетельствует о том, что его обрабатывали или использовали для конкретной цели.

Другие фрагменты из Вестра-Караби имеют следы порезов, стирания и раскалывания, что указывает на то, что их обрабатывали, а не выбрасывали как пищевые отходы. Эти детали указывают на использование костей китов в качестве сырья в ремесленном производстве.

Фото: Macheridis et al.

Эти доказательства подтверждают гипотезу, что кости китов играли определенную роль в ремесленной экономике железного века. Благодаря своим размерам и прочности они были пригодны для изготовления инструментов, предметов обихода или, возможно, декоративных элементов.

Эти находки также свидетельствуют о том, что эти кости не обязательно происходили из местных источников. Вместо этого они могли происходить от китов, выброшенных на берег, от охоты в других местах или от торговли. Это означает, что наличие китовых костей не является прямым отражением популяций китов в этом районе, а скорее свидетельствует о перемещении ценных материалов между регионами.

Фото: Macheridis et al.

Эта закономерность согласуется с более широкими торговыми системами в южной Скандинавии. В крупных центрах, таких как Хайтабу, ученые находили много останков китов, что свидетельствует о широком обмене такими материалами. Новые данные из меньших поселений, таких как Вестра-Караби, указывают на то, что доступ к этим ресурсам не ограничивался крупными центрами. Даже небольшие общины были связаны с более широкими экономическими сетями.

Кроме торговли, это исследование расширяет историческое понимание видов китов в Северной Европе. Некоторые из идентифицированных видов, такие как североатлантический гладкий кит, когда-то имели гораздо более широкий ареал, чем сегодня. Однако археологический контекст преимущественно отражает использование человеком и перемещение материалов, а не точную информацию о местах обитания китов.

Одним из важнейших аспектов этого исследования является то, как оно было осуществлено. Кости хранились десятилетиями, прежде чем их значение стало понятным. Применив новые научные методы к существующим коллекциям, исследователи смогли получить ценную информацию без проведения новых раскопок.

Эти находки показывают, что общины не были изолированными, а участвовали в сетях, соединявших сушу и море. Материалы, такие как кости китов, перемещались на большие расстояния, обрабатывались и становились частью повседневного производства.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Journal of Archaeological Science.