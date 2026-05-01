Неожиданные находки на Канарских островах: ученые поделились открытиями (фото)

Пещерный комплекс на острове Гран-Канария дал редкую возможность узнать, как коренное население возделывало зерновые культуры более 700 лет назад. Доказательством этого стал небольшой базальтовый инструмент, на котором обнаружены четкие следы использования во время сбора урожая или обработки растений.

Исследователи из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария обнаружили первое прямое доказательство того, что на Канарских островах для сбора зерновых использовали каменные орудия. Артефакт нашли в пещерном комплексе C008 в Роке-Бентайга, известном археологическом районе в горной части острова, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На первый взгляд инструмент выглядел как простой базальтовый отщеп, найденный в древнем зернохранилище. Однако во время микроскопического анализа на его лезвии нашли следы износа, связанные с многократным контактом с зерновыми растениями.

Відео дня

Исследование показало, что этот инструмент был частью более широкой системы. Каменные орудия использовались для обработки стен пещер, переработки растений, подготовки кожи и даже в погребальных обрядах.

Комплекс C008 высечен в вулканическом туфе на склонах Роке-Бентайга, возвышающегося над кальдерой Техеда Фото: Brito-Abrante et al

Сам комплекс C008 высечен в вулканическом туфе на склонах Роке-Бентайга, возвышающегося над кальдерой Техеда. В этом районе находится более ста пещер, которые использовались для проживания, хранения, содержания скота и захоронения.

Стабильные и сухие условия внутри C008 способствовали сохранению хрупких органических материалов, таких как остатки ячменя, стебли зерновых культур, фрагменты кожи и плетеные растительные коврики. Радиоуглеродное датирование показало, что пещера использовалась между X и XIII веками н. э., сначала как зернохранилище, а позже как место захоронения.

Ключевым методом, лежащим в основе открытия, была тресология, также известная как анализ следов износа. Эта техника сосредотачивается на микроскопических следах, оставленных на орудиях во время многократного использования. Из 218 исследованных каменных фрагментов для детального изучения ученые отобрали 46 артефактов.

Из 218 исследованных каменных фрагментов для детального изучения ученые отобрали 46 артефактов Фото: Brito-Abrante et al

Среди них выделялся один базальтовый отщеп, край которого имел закругления, мелкие царапины и полировку, типичные для срезания зерновых растений. Это подтвердило, что орудие активно использовалось, а не просто хранилось.

Исследовательница Идайра Брито описала этот предмет как древнейшее и самое четкое доказательство сбора зерновых с помощью каменных инструментов не только на Гран-Канарии, но и на всех Канарских островах.

Ранее проведенные исследования уже показали, что коренные жители острова выращивали такие зерновые культуры, как ячмень. Археологи нашли семена и растительные остатки в зернохранилищах, а исторические записи свидетельствуют, что урожай часто собирали вручную, отбирая только зерно.

Инструменты могли использоваться на полях ниже Роке-Бентайга, а затем переноситься в пещеру Фото: Brito-Abrante et al

Новые находки указывают на более сложный процесс. Базальтовый инструмент указывает на то, что режущие инструменты также использовались, либо во время сбора урожая, либо на более поздних этапах подготовки.

Ученые имеют две основные теории относительно того, как именно использовали эти артефакты. Инструменты могли использоваться на полях ниже Роке-Бентайга, а затем переноситься в пещеру. Или же растения могли собираться в других местах и обрабатываться внутри пещеры.

Эту вторую гипотезу подтверждают сохранившиеся вязки стеблей зерновых культур с четкими следами среза, найденные в C008. Это свидетельствует о том, что пещера служила не только для хранения, но и для подготовки урожая к длительному использованию.

В C008 археологи нашли сохранившиеся связки стеблей зерновых культур с четкими следами среза Фото: Brito-Abrante et al

Эта находка особенно важна, поскольку коренные общества на Канарских островах не использовали металлические орудия до контакта с европейцами. Вместо этого они полагались на вулканические материалы, такие как базальт и обсидиан. Большие орудия использовались для формирования интерьера пещеры, тогда как меньшие орудия выполняли такие задачи, как срезание растений, обработка кожи и переработка волокон.

Некоторые орудия имеют следы других видов деятельности. Один обсидиановый обломок имеет следы, связанные с обработкой мяса, тогда как другие артефакты использовались для обработки кожи или растительных волокон. Это указывает на то, что пещера на протяжении многих поколений служила активным рабочим пространством, а не просто местом хранения.

На более позднем этапе пещера была перепрофилирована в погребальное место. Человеческие останки размещали рядом с растительными ковриками и каменными орудиями. Хотя некоторые предметы, возможно, были размещены как жертвоприношения, их состояние и расположение указывают на практическое использование при подготовке захоронения.

Стабильные и сухие условия внутри C008 способствовали сохранению хрупких органических материалов Фото: Brito-Abrante et al

Исследование проводилось в рамках более широкого проекта, посвященного культурному ландшафту Риско-Кайдо и Священных гор Гран-Канарии. Несмотря на прошлые разграбления и нарушения, осталось достаточно материала, чтобы реконструировать два основных этапа деятельности в пещере.

Важно

Технология опередила свое время на 10 000 лет: археологи нашли это вблизи Иерусалима (фото)

Эти находки связывают несколько аспектов жизни на острове: сельское хозяйство, хранение, ремесло и погребальные обычаи. Открытие дало более четкое представление о том, как люди на Гран-Канарии распоряжались своими ресурсами и приспосабливались к окружающей среде столетия назад.

Ранее Фокус писал о том, как падение Западной Римской империи изменило Европу. Новое исследование дало более детальное представление о том, как развивались современные европейские народы.

Также мы рассказывали о массовом захоронении времен чумы Юстиниана, обнаруженном в Иордании. Его нашли на ипподроме города Джераш, где около 230 человек были похоронены плотными слоями.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Journal of Archaeological Science.