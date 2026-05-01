Неочікувані знахідки на Канарських островах: вчені поділилися відкриттями (фото)

Печерний комплекс на острові Гран-Канарія дав рідкісну можливість дізнатися, як корінне населення обробляло зернові культури понад 700 років тому. Доказом цього став невеликий базальтовий інструмент, на якому виявлено чіткі сліди використання під час збору врожаю або обробки рослин.

Дослідники з Університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія виявили перший прямий доказ того, що на Канарських островах для збору зернових використовували кам’яні знаряддя. Артефакт знайшли в печерному комплексі C008 у Роке-Бентайга, відомому археологічному районі в гірській частині острова, пише Фокус.

На перший погляд інструмент виглядав як простий базальтовий відщеп, знайдений у стародавньому зерносховищі. Однак під час мікроскопічного аналізу на його лезі знайшли сліди зносу, пов’язані з багаторазовим контактом із зерновими рослинами.

Дослідження показало, що цей інструмент був частиною ширшої системи. Кам'яні знаряддя використовувалися для обробки стін печер, переробки рослин, підготовки шкіри та навіть в похоронних обрядах.

Комплекс C008 висічений у вулканічному туфі на схилах Роке-Бентайга, що височіє над кальдерою Техеда Фото: Brito-Abrante et al

Сам комплекс C008 висічений у вулканічному туфі на схилах Роке-Бентайга, що височіє над кальдерою Техеда. У цьому районі знаходиться понад сто печер, які використовувалися для проживання, зберігання, утримання худоби та поховання.

Стабільні та сухі умови усередині C008 сприяли збереженню крихких органічних матеріалів, таких як залишки ячменю, стебла зернових культур, фрагменти шкіри та плетені рослинні килимки. Радіовуглецеве датування показало, що печера використовувалася між X та XIII століттями н. е., спочатку як зерносховище, а пізніше як місце поховання.

Ключовим методом, що лежав в основі відкриття, була тресологія, також відома як аналіз слідів зносу. Ця техніка зосереджується на мікроскопічних слідах, залишених на знаряддях під час багаторазового використання. З 218 досліджених кам’яних фрагментів для детального вивчення вчені відібрали 46 артефактів.

З 218 досліджених кам"яних фрагментів для детального вивчення вчені відібрали 46 артефактів Фото: Brito-Abrante et al

Серед них виділявся один базальтовий відщеп. Його край мав заокруглення, дрібні подряпини та полірування, типові для зрізання зернових рослин. Це підтвердило, що знаряддя активно використовувалося, а не просто зберігалося.

Дослідниця Ідайра Бріто описала цей предмет як найдавніший і найчіткіший доказ збору зернових за допомогою кам'яних інструментів не тільки на Гран-Канарії, але й на всіх Канарських островах.

Раніше проведені дослідження вже показали, що корінні жителі острова вирощували такі зернові культури, як ячмінь. Археологи знайшли насіння та рослинні рештки в зерносховищах, а історичні записи свідчать, що врожай часто збирали вручну, відбираючи лише зерно.

Інструменти могли використовуватися на полях нижче Роке-Бентайга, а потім переноситися до печери Фото: Brito-Abrante et al

Нові знахідки вказують на більш складний процес. Базальтовий інструмент вказує на те, що ріжучі інструменти також використовувалися, або під час збору врожаю, або на пізніших етапах підготовки.

Вчені мають дві основні теорії щодо того, як саме використовували ці артефакти. Інструменти могли використовуватися на полях нижче Роке-Бентайга, а потім переноситися до печери. Або ж рослини могли збиратися в інших місцях і оброблятися всередині печери.

Цю другу гіпотезу підтверджують збережені в'язки стебел зернових культур з чіткими слідами зрізу, знайдені в C008. Це свідчить про те, що печера слугувала не лише для зберігання, а й для підготовки врожаю до тривалого використання.

У C008 археологи знайшли збережені в'язки стебел зернових культур з чіткими слідами зрізу Фото: Brito-Abrante et al

Ця знахідка є особливо важливою, оскільки корінні суспільства на Канарських островах не використовували металеві знаряддя до контакту з європейцями. Натомість вони покладалися на вулканічні матеріали, такі як базальт та обсидіан. Більші знаряддя використовувалися для формування інтер’єру печери, тоді як менші відколи виконували такі завдання, як зрізання рослин, обробка шкір та переробка волокон.

Деякі знаряддя мають сліди інших видів діяльності. Один обсидіановий уламок має сліди, пов’язані з обробкою м’яса, тоді як інші артефакти використовувалися для обробки шкіри або рослинних волокон. Це вказує на те, що печера упродовж багатьох поколінь слугувала активним робочим простором, а не просто місцем зберігання.

На пізнішому етапі печера була перепрофільована на поховальне місце. Людські останки розміщували поруч із рослинними килимками та кам'яними знаряддями. Хоча деякі предмети, можливо, були розміщені як жертвоприношення, їхній стан та розташування вказують на практичне використання під час підготовки поховання.

Стабільні та сухі умови усередині C008 сприяли збереженню крихких органічних матеріалів Фото: Brito-Abrante et al

Дослідження проводилося в рамках більш широкого проєкту, присвяченого культурному ландшафту Ріско-Кайдо та Священних гір Гран-Канарії. Попри минулі розграбування та порушення, залишилося достатньо матеріалу, щоб реконструювати два основні етапи діяльності в печері.

Ці знахідки пов'язують кілька аспектів життя на острові: сільське господарство, зберігання, ремесло та похоронні звичаї. Відкриття дало чіткіше уявлення про те, як люди на Гран-Канарії розпоряджалися своїми ресурсами та пристосовувалися до навколишнього середовища століття тому.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Journal of Archaeological Science.