Все було не так: падіння Західної Римської імперії змінило Європу неочікуваним чином (фото)

Вчені переглянули уявлення про події в Центральній Європі після розпаду Західної Римської імперії та запропонували нове пояснення того, як змінювалися суспільства в той період. Нові дані свідчать про те, що головну роль відігравали поступові міграційні процеси та тривала взаємодія між групами населення.

Дослідження зосереджувалося на генетичному матеріалі, отриманому з поховань на півдні Німеччини, що датуються періодом між 400 і 700 роками н. е. Вчені проаналізували останки з кладовищ у Баварії, зокрема у Вайльхаймі, Ергольдсбаху, Бургвайнтінгу та Ессенбаху-Альтхаймі, пише Фокус.

Ці поховання, розташовані рядами, стали поширеними з середини V століття і знаходилися поблизу колишнього римського кордону, відомого як Лімес Германікус. Раніше ці поселення пов’язували з великими групами германців, що прибували сюди, але нові дані вказують на іншу картину. Замість того, щоб одна група населення витісняла іншу, спільноти формувалися шляхом змішування, де люди з різним походженням жили разом, одружувалися та створювали сім’ї.

Генетичні дані показали, що люди з північноєвропейським походженням та ті, хто пов’язаний з групами населення, сформованими Римською імперією, взаємодіяли та змішувалися з часом. Це змішування відбувалося відносно швидко. Упродовж приблизно 150 років генетична структура населення на південь від колишнього кордону стала дуже схожою на сучасну структуру центральноєвропейців.

Дослідники вважають, що спільні культурні практики, ймовірно, сприяли цьому процесу. Навіть після закінчення римського політичного контролю елементи пізньоримського життя, ймовірно, зберігалися і допомагали створити стабільність серед різноманітних груп.

Дослідження також дало уявлення про повсякденне життя. Докази вказують на те, що більшість домогосподарств складалися з нуклеарних сімей. Шлюби зазвичай укладалися між неспорідненими особами, а стосунки, як видається, відповідали моногамним моделям. Майно та спадщина передавалися як синам, так і дочкам, що свідчить про збалансовану сімейну структуру.

Дослідники отримали додаткові відомості завдяки ізотопному дослідженню кісток, проведеному вченими з Баварської державної колекції природничої історії. Ці тести виявили, де люди виросли та чи переїжджали вони протягом життя. Результати підтвердили, що мобільність була поширеною, що підтверджує ідею постійного руху, а не ізоляції.

Проєкт передбачав співпрацю між кількома установами, зокрема Тюбінгенським, Фрайбурзьким, Майнцським та Фрібурзьким університетами, за підтримки німецьких та швейцарських дослідницьких організацій. Їхня спільна робота сприяє ширшому переосмисленню раннього Середньовіччя. Замість раптового розриву, спричиненого вторгненням, докази вказують на безперервність, з поступовими змінами, сформованими взаємодією та поселенням.

Ці висновки ставлять під сумнів давні історичні припущення. Вони показують, що період після занепаду Риму в південній Німеччині визначався не лише крахом чи заміщенням, а й адаптацією. Громади формувалися завдяки контактам, спільним практикам та поступовим змінам, що дає більш детальне уявлення про те, як розвивалися сучасні європейські народи.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Nature.