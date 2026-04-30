Все было не так: падение Западной Римской империи изменило Европу неожиданным образом (фото)
Ученые пересмотрели представления о событиях в Центральной Европе после распада Западной Римской империи и предложили новое объяснение того, как менялись общества в тот период. Новые данные свидетельствуют о том, что главную роль играли постепенные миграционные процессы и длительное взаимодействие между группами населения.
Исследование сосредотачивалось на генетическом материале, полученном из захоронений на юге Германии, датируемых периодом между 400 и 700 годами н. э. Ученые проанализировали останки из кладбищ в Баварии, в частности в Вайльхайме, Эргольдсбахе, Бургвайнтинге и Эссенбахе-Альтхайме, пишет Фокус.
Эти захоронения, расположенные рядами, стали распространенными с середины V века и находились вблизи бывшей римской границы, известной как Лимес Германикус. Ранее эти поселения связывали с большими группами германцев, прибывавших сюда, но новые данные указывают на другую картину. Вместо того, чтобы одна группа населения вытесняла другую, сообщества формировались путем смешения, где люди с разным происхождением жили вместе, женились и создавали семьи.
Генетические данные показали, что люди с североевропейским происхождением и те, кто связан с группами населения, сформированными Римской империей, взаимодействовали и смешивались со временем. Это смешение происходило относительно быстро. В течение примерно 150 лет генетическая структура населения к югу от бывшей границы стала очень похожей на современную структуру центральноевропейцев.
Исследователи считают, что общие культурные практики, вероятно, способствовали этому процессу. Даже после окончания римского политического контроля элементы позднеримской жизни, вероятно, сохранялись и помогали создать стабильность среди различных групп.
Исследование также дало представление о повседневной жизни. Доказательства указывают на то, что большинство домохозяйств состояли из нуклеарных семей. Браки обычно заключались между неродственными лицами, а отношения, как представляется, соответствовали моногамным моделям. Имущество и наследство передавались как сыновьям, так и дочерям, что свидетельствует о сбалансированной семейной структуре.
Исследователи получили дополнительные сведения благодаря изотопному исследованию костей, проведенному учеными из Баварской государственной коллекции естественной истории. Эти тесты выявили, где люди выросли и переезжали ли они в течение жизни. Результаты подтвердили, что мобильность была распространенной, что подтверждает идею постоянного движения, а не изоляции.
Проект предусматривал сотрудничество между несколькими учреждениями, в частности Тюбингенским, Фрайбургским, Майнцским и Фрибургским университетами, при поддержке немецких и швейцарских исследовательских организаций. Их совместная работа способствует более широкому переосмыслению раннего Средневековья. Вместо внезапного разрыва, вызванного вторжением, доказательства указывают на непрерывность, с постепенными изменениями, сформированными взаимодействием и поселением.Важно
Эти выводы ставят под сомнение давние исторические предположения. Они показывают, что период после упадка Рима в южной Германии определялся не только крахом или замещением, но и адаптацией. Общины формировались благодаря контактам, общим практикам и постепенным изменениям, что дает более детальное представление о том, как развивались современные европейские народы.
При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Nature.