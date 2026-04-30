Все было не так: падение Западной Римской империи изменило Европу неожиданным образом (фото)

Ученые пересмотрели представления о событиях в Центральной Европе после распада Западной Римской империи и предложили новое объяснение того, как менялись общества в тот период. Новые данные свидетельствуют о том, что главную роль играли постепенные миграционные процессы и длительное взаимодействие между группами населения.

Исследование сосредотачивалось на генетическом материале, полученном из захоронений на юге Германии, датируемых периодом между 400 и 700 годами н. э. Ученые проанализировали останки из кладбищ в Баварии, в частности в Вайльхайме, Эргольдсбахе, Бургвайнтинге и Эссенбахе-Альтхайме, пишет Фокус.

Эти захоронения, расположенные рядами, стали распространенными с середины V века и находились вблизи бывшей римской границы, известной как Лимес Германикус. Ранее эти поселения связывали с большими группами германцев, прибывавших сюда, но новые данные указывают на другую картину. Вместо того, чтобы одна группа населения вытесняла другую, сообщества формировались путем смешения, где люди с разным происхождением жили вместе, женились и создавали семьи.

Генетические данные показали, что люди с североевропейским происхождением и те, кто связан с группами населения, сформированными Римской империей, взаимодействовали и смешивались со временем. Это смешение происходило относительно быстро. В течение примерно 150 лет генетическая структура населения к югу от бывшей границы стала очень похожей на современную структуру центральноевропейцев.

Фото: M. Harbeck

Исследователи считают, что общие культурные практики, вероятно, способствовали этому процессу. Даже после окончания римского политического контроля элементы позднеримской жизни, вероятно, сохранялись и помогали создать стабильность среди различных групп.

Исследование также дало представление о повседневной жизни. Доказательства указывают на то, что большинство домохозяйств состояли из нуклеарных семей. Браки обычно заключались между неродственными лицами, а отношения, как представляется, соответствовали моногамным моделям. Имущество и наследство передавались как сыновьям, так и дочерям, что свидетельствует о сбалансированной семейной структуре.

Фото: M. Harbeck

Исследователи получили дополнительные сведения благодаря изотопному исследованию костей, проведенному учеными из Баварской государственной коллекции естественной истории. Эти тесты выявили, где люди выросли и переезжали ли они в течение жизни. Результаты подтвердили, что мобильность была распространенной, что подтверждает идею постоянного движения, а не изоляции.

Проект предусматривал сотрудничество между несколькими учреждениями, в частности Тюбингенским, Фрайбургским, Майнцским и Фрибургским университетами, при поддержке немецких и швейцарских исследовательских организаций. Их совместная работа способствует более широкому переосмыслению раннего Средневековья. Вместо внезапного разрыва, вызванного вторжением, доказательства указывают на непрерывность, с постепенными изменениями, сформированными взаимодействием и поселением.

Эти выводы ставят под сомнение давние исторические предположения. Они показывают, что период после упадка Рима в южной Германии определялся не только крахом или замещением, но и адаптацией. Общины формировались благодаря контактам, общим практикам и постепенным изменениям, что дает более детальное представление о том, как развивались современные европейские народы.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Nature.