Две трагедии и тысячи лет истории: археологи нашли свидетельства боев в древней Ниневии (фото)

Археологические работы в древнем городе Ниневия обнаружили поразительную связь между двумя событиями в истории, разделенными более 2600 годами. Возле одного из главных входов в город исследователи нашли очевидные свидетельства как разрушения ассирийской столицы в 612 году до н. э., так и боев за освобождение Мосула от ИГИЛ в 2017 году.

Эти выводы сделаны после трех сезонов раскопок у ворот Шамаш. Эти ворота когда-то служили главным восточным входом в Ниневию, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Иракско-итальянская экспедиция в Ниневию задокументировала значительные разрушения, вызванные ИГИЛ, обеспечила безопасность опасной сети туннелей и обнаружила остатки, связанные с разрушением города в древности.

Ворота Шамаш были построены в правление царя Сеннахирима (705-681 гг. до н. э.) Фото: Timothy Harrison et al.

Ворота Шамаш были построены в правление царя Сеннахирима (705-681 гг. до н. э.), когда Ниневия превратилась в один из крупнейших городов древнего мира. Расположенные вдоль ключевой дороги, соединявшей регион с Эрбилем, ворота играли важную роль в повседневной жизни.

Відео дня

Глубокие бороздки на каменной брусчатке, оставленные колесами телег, свидетельствуют о том, что через них регулярно проходило интенсивное движение. Археологи определили по меньшей мере два этапа мощения, включая раннюю каменную поверхность и более позднюю реконструкцию, выполненную слоями глиняного кирпича, гальки и глины, вероятно, при правлении Ашшурбанипала.

Среди находок были бронзовые и железные наконечники стрел, керамика и обломки большого королевского монумента Фото: Timothy Harrison et al.

Раскопки обнаружили четкие признаки разрушения, датируемые концом VII века до н. э., когда Ниневия пала под натиском коалиции, в которую входили мидийцы и вавилоняне. Среди находок были бронзовые и железные наконечники стрел, керамика и обломки большого королевского монумента.

Слои пепла и угля указывают на большой пожар во время нападения. Человеческие останки добавили этому месту трагического измерения. Ученые идентифицировали кости, принадлежавшие нескольким лицам, в частности маленькому ребенку, подростку-парню и взрослой женщине. Еще один скелет нашли лежащим лицом вниз сразу за воротами, что стало прямым доказательством насилия, которое положило конец городу.

Боевики ИГИЛ прокопали около 210 метров тоннелей сквозь и под сооружением Фото: Timothy Harrison et al.

Одной из важнейших находок стала разбитая стела, связанная с царем Ашшурбанипалом. Археологи восстановили 196 фрагментов каменного монумента, который когда-то имел высоту более двух метров. На стеле были надписи, описывающие царские походы, в частности события в Египте и поражение Тахарки. Ее поврежденное состояние, а также следы горения, свидетельствуют о том, что ее намеренно уничтожили во время падения города.

Вторая фаза повреждений произошла в современную эпоху. В период с 2014 по 2017 год ИГИЛ использовало ворота Шамаш как оборонительную позицию. Боевики прокопали около 210 метров туннелей сквозь и под сооружением. Эти туннели прорезали древнюю каменную кладку и ослабили фундамент.

3D-лазерное сканирование, проведенное в 2021 году, показало, что тоннели представляют серьезную угрозу обвала Фото: Timothy Harrison et al.

3D-лазерное сканирование, проведенное в 2021 году, показало, что тоннели представляют серьезную угрозу обвала. В 2022 году в рамках работ по стабилизации, поддержанных Программой развития ООН, тоннели заполнили мешками с песком, используя тот же грунт, что и был вывезен. Ворота также имели следы недавнего конфликта, в частности повреждения от осколков, воронки и следы горения.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Сегодня ворота Шамаш являются как древними руинами, так и символом выживания. Несмотря на повреждения, вызванные временем и войной, значительная часть их конструкции остается неповрежденной. Исследователи отметили необходимость тщательного раскапывания, консервации и реставрации для защиты этого места.

Важно

Ворота Шамаш имеют большое значение для Мосула, связывая современный город с его древним прошлым и отражая его восстановление после конфликта.

