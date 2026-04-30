Две трагедии и тысячи лет истории: археологи нашли свидетельства боев в древней Ниневии (фото)
Археологические работы в древнем городе Ниневия обнаружили поразительную связь между двумя событиями в истории, разделенными более 2600 годами. Возле одного из главных входов в город исследователи нашли очевидные свидетельства как разрушения ассирийской столицы в 612 году до н. э., так и боев за освобождение Мосула от ИГИЛ в 2017 году.
Эти выводы сделаны после трех сезонов раскопок у ворот Шамаш. Эти ворота когда-то служили главным восточным входом в Ниневию, пишет Фокус.
Иракско-итальянская экспедиция в Ниневию задокументировала значительные разрушения, вызванные ИГИЛ, обеспечила безопасность опасной сети туннелей и обнаружила остатки, связанные с разрушением города в древности.
Ворота Шамаш были построены в правление царя Сеннахирима (705-681 гг. до н. э.), когда Ниневия превратилась в один из крупнейших городов древнего мира. Расположенные вдоль ключевой дороги, соединявшей регион с Эрбилем, ворота играли важную роль в повседневной жизни.
Глубокие бороздки на каменной брусчатке, оставленные колесами телег, свидетельствуют о том, что через них регулярно проходило интенсивное движение. Археологи определили по меньшей мере два этапа мощения, включая раннюю каменную поверхность и более позднюю реконструкцию, выполненную слоями глиняного кирпича, гальки и глины, вероятно, при правлении Ашшурбанипала.
Раскопки обнаружили четкие признаки разрушения, датируемые концом VII века до н. э., когда Ниневия пала под натиском коалиции, в которую входили мидийцы и вавилоняне. Среди находок были бронзовые и железные наконечники стрел, керамика и обломки большого королевского монумента.
Слои пепла и угля указывают на большой пожар во время нападения. Человеческие останки добавили этому месту трагического измерения. Ученые идентифицировали кости, принадлежавшие нескольким лицам, в частности маленькому ребенку, подростку-парню и взрослой женщине. Еще один скелет нашли лежащим лицом вниз сразу за воротами, что стало прямым доказательством насилия, которое положило конец городу.
Одной из важнейших находок стала разбитая стела, связанная с царем Ашшурбанипалом. Археологи восстановили 196 фрагментов каменного монумента, который когда-то имел высоту более двух метров. На стеле были надписи, описывающие царские походы, в частности события в Египте и поражение Тахарки. Ее поврежденное состояние, а также следы горения, свидетельствуют о том, что ее намеренно уничтожили во время падения города.
Вторая фаза повреждений произошла в современную эпоху. В период с 2014 по 2017 год ИГИЛ использовало ворота Шамаш как оборонительную позицию. Боевики прокопали около 210 метров туннелей сквозь и под сооружением. Эти туннели прорезали древнюю каменную кладку и ослабили фундамент.
3D-лазерное сканирование, проведенное в 2021 году, показало, что тоннели представляют серьезную угрозу обвала. В 2022 году в рамках работ по стабилизации, поддержанных Программой развития ООН, тоннели заполнили мешками с песком, используя тот же грунт, что и был вывезен. Ворота также имели следы недавнего конфликта, в частности повреждения от осколков, воронки и следы горения.
Сегодня ворота Шамаш являются как древними руинами, так и символом выживания. Несмотря на повреждения, вызванные временем и войной, значительная часть их конструкции остается неповрежденной. Исследователи отметили необходимость тщательного раскапывания, консервации и реставрации для защиты этого места.
Ворота Шамаш имеют большое значение для Мосула, связывая современный город с его древним прошлым и отражая его восстановление после конфликта.
При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, IRAQ.