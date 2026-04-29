Большое поселение мая пряталось посреди леса: новое открытие в штате Кинтана-Роо (фото)

В штате Кинтана-Роо, Мексика, обнаружили большое поселение майя, скрытое глубоко в лесах южной части региона. Этот памятник, который теперь известен под названием Эль-Хефесиньо, привлек внимание благодаря своим размерам и ранним свидетельствам о том, как общины майя развивали свои города.

Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) сообщили, что территория памятника занимает около 100 гектаров и насчитывает примерно 80 сооружений. Многие из этих зданий выполнены в архитектурном стиле Петен, связанном с классическим периодом мая, пишет Фокус.

Такие особенности, как сводчатые комнаты, закругленные углы и наличники, были четко видны даже без раскопок. Расположение сооружений свидетельствует о тщательно спланированном поселении, а не о случайном скоплении домов.

Одним из важнейших аспектов Эль-Хефесиньо являются четкие доказательства существования нескольких этапов строительства. На поверхности исследователи нашли доказательства по меньшей мере трех фаз. Самый древний слой, расположенный примерно на восьми метрах в глубину, содержит ранние карнизы.

Над ним исследователи заметили следы окрашенного штукатурного покрытия, в котором до сих пор сохранились белые, оранжевые и красные пигменты. Верхний слой имеет признаки обвала, обнажив основы лестницы и элементы предыдущих зданий. Размер и глубина этих остатков свидетельствовали о том, что под ними могут быть скрыты еще более древние слои.

В центре поселения стоит группа из пяти больших сооружений, расположенных вокруг площади в форме буквы "С". Эти здания достигают высоты от 11 до 14 метров и простираются на длину до 40 метров.

Их расположение указывает на центральную зону, которая, вероятно, использовалась для собраний, административных целей или ритуалов. Подобные планы с площадью в центре были распространены в городах мая, где общественная жизнь организовывалась вокруг открытых общественных пространств.

Некоторые из самых выдающихся находок происходят из отдельных зданий. В одной постройке, обозначенной как 53035, рядом с украшенным штукатурным покрытием археологи нашли фрагменты человеческого скелета. Хотя раскопки еще не проводились, расположение находок указывает на возможное захоронение или церемониальное назначение. Расписанная штукатурка имела скорее декоративный, а не сюжетный характер, хотя дальнейшие исследования могут прояснить ее назначение.

В других частях памятника исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся архитектурные элементы. В нескольких зданиях до сих пор сохранились целые своды мая, дающие представление о строительных техниках и прочности сооружений. Другое сооружение, обозначенное как Монумент 53037, показало похороненную фундаментную часть с наличниками, что подкрепляет мысль о том, что здания на этом месте неоднократно перестраивались с течением времени.

Будущие исследования в Эль-Хефесиньо будут опираться на неинвазивные методы, такие как сканирование LiDAR, чтобы исследовать, что лежит под густым лесным покровом. Ожидается, что эти методы дадут более четкое представление о полных размерах поселения и внутренних связях.

Изучая, как сооружения модифицировались и использовались повторно, исследователи могут лучше понять социальные и культурные закономерности мая. Это делает Эль-Хефесиньо не просто еще одним археологическим объектом, а ключевым источником информации о том, как функционировала и развивалась древняя городская жизнь майя.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, INAH.