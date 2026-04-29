Велике поселення мая ховалося посеред лісу: нове відкриття у штаті Кінтана-Роо (фото)

У штаті Кінтана-Роо, Мексика, виявили велике поселення мая, приховане глибоко в лісах південної частини регіону. Ця пам’ятка, яка тепер відома під назвою Ель-Хефесіньо, привернула увагу завдяки своїм розмірам та раннім свідченням про те, як громади мая розбудовували свої міста.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) повідомили, що територія пам’ятки займає близько 100 гектарів і налічує приблизно 80 споруд. Багато з цих будівель виконані в архітектурному стилі Петен, пов'язаному з класичним періодом мая, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Такі особливості, як склепінчасті кімнати, закруглені кути та лиштви, були чітко видимі навіть без розкопок. Розташування споруд свідчить про ретельно сплановане поселення, а не про випадкове скупчення будинків.

Відео дня

Одним з найважливіших аспектів Ель-Хефесіньо є чіткі докази існування декількох етапів будівництва. На поверхні дослідники знайшли докази щонайменше трьох фаз. Найдавніший шар, розташований приблизно на восьми метрах у глибину, містить ранні карнизи.

Над ним дослідники помітили сліди пофарбованого штукатурного покриття, в якому досі збереглися білі, помаранчеві та червоні пігменти. Верхній шар має ознаки обвалу, оголивши основи сходів та елементи попередніх будівель. Розмір та глибина цих залишків свідчили про те, що під ними можуть бути приховані ще давніші шари.

У центрі поселення стоїть група з п'яти великих споруд, розташованих навколо площі у формі літери "С". Ці будівлі досягають висоти від 11 до 14 метрів і простягаються на довжину до 40 метрів.

Їхнє розташування вказує на центральну зону, яка, ймовірно, використовувалася для зібрань, адміністративних цілей або ритуалів. Подібні плани з площею в центрі були поширені в містах мая, де суспільне життя організовувалося навколо відкритих громадських просторів.

Деякі з найвизначніших знахідок походять з окремих будівель. В одній споруді, позначеній як 53035, поряд із прикрашеним штукатурним покриттям археологи знайшли фрагменти людського скелета. Хоча розкопки ще не проводилося, розташування знахідок вказує на можливе поховання або церемоніальне призначення. Розписана штукатурка мала скоріше декоративний, а не сюжетний характер, хоча подальші дослідження можуть прояснити її призначення.

В інших частинах пам’ятки дослідники виявили добре збережені архітектурні елементи. У кількох будівлях досі збереглися цілі склепіння мая, що дають уявлення про будівельні техніки та міцність споруд. Інша споруда, позначена як Монумент 53037, показала поховану фундаментну частину з лиштвою, що підкріплює думку про те, що будівлі на цьому місці неодноразово перебудовувалися з плином часу.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Майбутні дослідження в Ель-Хефесіньо будуть спиратися на неінвазивні методи, такі як сканування LiDAR, щоб дослідити, що лежить під густим лісовим покривом. Очікується, що ці методи дадуть чіткіше уявлення про повні розміри поселення та внутрішні зв’язки.

Важливо

Вивчаючи, як споруди модифікувалися та використовувалися повторно, дослідники можуть краще зрозуміти соціальні та культурні закономірності мая. Це робить Ель-Хефесіньо не просто ще одним археологічним об’єктом, а ключовим джерелом інформації про те, як функціонувало та розвивалося стародавнє міське життя мая.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, INAH.