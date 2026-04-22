Магія древньої цивілізації: вчені знайшли таємничі записи на клинописних табличках (фото)

Вчені проаналізували клинописні таблички з Сирії, яким понад 4000 років, і з’ясували, як стародавні суспільства Месопотамії поєднували магію, медицину та політичну владу. Ці артефакти також розкрили деталі ранніх традицій, пов’язаних з постаттю Гільгамеша, даючи уявлення про те, як міф і історія були пов’язані в стародавньому світі.

Дослідження, проведене командами з Копенгагенського університету та Національного музею Данії, було зосереджено на великій колекції глиняних табличок, які упродовж десятиліть залишалися майже не вивченими. У рамках проєкту "Приховані скарби" вчені каталогізували та оцифрували архів, виявивши широкий спектр текстів, пише Фокус.

Серед них були ритуали проти чаклунства, цілющі заклинання, адміністративні записи, королівські списки і навіть те, що, як видається, є однією із найдавніших зафіксованих квитанцій за пиво. Серед цих матеріалів магічні тексти виділялися своєю роллю як у релігії, так і в управлінні.

Одним із ключових прикладів є табличка з ритуалом проти чаклунства зі стародавнього сирійського міста Хама. Датована початком першого тисячоліття до н. е., вона описувала нічну церемонію, покликану захистити правителів від прихованих загроз.

За словами ассиріолога Троельса Панка Арболла, ритуал передбачав спалювання маленьких фігурок із воску та глини, поки екзорцист промовляв певні заклинання. Ці заклинання дотримувалися суворих формул, що свідчить про те, що такі практики були стандартизованими, а не імпровізованими.

Одним із ключових прикладів є табличка з ритуалом проти чаклунства зі стародавнього сирійського міста Хама Фото: Troels Pank Arbøll

Метою ритуалу було не лише особисте благополуччя, а й захист політичної стабільності, що відображало віру в те, що надприродні небезпеки можуть безпосередньо впливати на правління царя.

Місцезнаходження цих табличок додає їм ще більшої важливості. Хама не вважалася таким великим інтелектуальним центром, як Вавилон чи Ашшур, проте там збереглися важливі тексти, які зазвичай пов’язують із цими регіонами. Місто було зруйноване в 720 році до н. е. ассирійськими військами, і багато записів, ймовірно, було вивезено.

Клинопис, розроблений понад 5000 років тому, дозволив суспільствам управляти ресурсами, спілкуватися між регіонами та вести записи Фото: Anmar A. Fadhil, Department of Archaeology, University of Baghdad

Ті таблички, що вціліли, ймовірно, залишилися в бібліотеці храму, надаючи рідкісне свідчення про знання, що поширювалися за межі центральних осередків. Це ставить під сумнів попередні погляди та свідчить про те, що складні інтелектуальні традиції досягали більш віддалених територій, ніж вважалося раніше.

Колекція також містила список царів — тип документа, що поєднує міф і історичні записи, перелічуючи царів у хронологічному порядку. Ці списки часто простежують правління правителів аж до періодів до великого потопу і іноді включають такі постаті, як Гільгамеш, легендарний цар Урука.

Табличка, ідентифікована в цьому дослідженні, здається, є шкільним зразком, що використовувався для навчання писців. Її значення полягає в підтвердженні того, що такі списки активно вивчалися та передавалися з покоління в покоління. Для істориків це підтверджує гіпотезу, що такі постаті, як Гільгамеш, могли мати реальне історичне підґрунтя, навіть якщо пізніші оповіді розширили їхні ролі.

Окрім королівських і магічних текстів, таблички демонструюь, як письмо підтримувало повсякденне життя та управління. Клинопис, розроблений понад 5000 років тому, дозволив суспільствам управляти ресурсами, спілкуватися між регіонами та вести записи.

Архів містив адміністративні документи, що відстежували товари та персонал, листи, якими обмінювалися місцеві лідери та ассирійські царі, а також медичні тексти, що поєднували практичні методи лікування з ритуальними елементами.

Ці знахідки показують, що магія, управління та знання були тісно пов’язані в ранніх суспільствах. Вивчаючи ці таблички, дослідники отримали чіткіше уявлення про те, як ранні цивілізації фіксували свій світ, управляли владою та пояснювали невизначеність.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, University of Copenhagen.