Магия древней цивилизации: ученые нашли таинственные записи на клинописных табличках (фото)

Ученые проанализировали клинописные таблички из Сирии, которым более 4000 лет, и выяснили, как древние общества Месопотамии сочетали магию, медицину и политическую власть. Эти артефакты также раскрыли детали ранних традиций, связанных с фигурой Гильгамеша, давая представление о том, как миф и история были связаны в древнем мире.

Исследование, проведенное командами из Копенгагенского университета и Национального музея Дании, было сосредоточено на большой коллекции глиняных табличек, которые на протяжении десятилетий оставались почти не изученными. В рамках проекта "Скрытые сокровища" ученые каталогизировали и оцифровали архив, обнаружив широкий спектр текстов, пишет Фокус.

Среди них были ритуалы против колдовства, целебные заклинания, административные записи, королевские списки и даже то, что, как представляется, является одной из древнейших зафиксированных квитанций за пиво. Среди этих материалов магические тексты выделялись своей ролью как в религии, так и в управлении.

Одним из ключевых примеров является табличка с ритуалом против колдовства из древнего сирийского города Хама. Датированная началом первого тысячелетия до н. э., она описывала ночную церемонию, призванную защитить правителей от скрытых угроз.

По словам ассириолога Троэльса Панка Арболла, ритуал предусматривал сжигание маленьких фигурок из воска и глины, пока экзорцист произносил определенные заклинания. Эти заклинания придерживались строгих формул, что свидетельствует о том, что такие практики были стандартизированными, а не импровизированными.

Одним из ключевых примеров является табличка с ритуалом против колдовства из древнего сирийского города Хама Фото: Troels Pank Arbøll

Целью ритуала было не только личное благополучие, но и защита политической стабильности, что отражало веру в то, что сверхъестественные опасности могут непосредственно влиять на правление царя.

Местонахождение этих табличек придает им еще большую важность. Хама не считалась таким крупным интеллектуальным центром, как Вавилон или Ашшур, однако там сохранились важные тексты, которые обычно связывают с этими регионами. Город был разрушен в 720 году до н. э. ассирийскими войсками, и многие записи, вероятно, были вывезены.

Клинопись, разработанная более 5000 лет назад, позволила обществам управлять ресурсами, общаться между регионами и вести записи Фото: Anmar A. Fadhil, Department of Archaeology, University of Baghdad

Те таблички, которые уцелели, вероятно, остались в библиотеке храма, предоставляя редкое свидетельство о знаниях, которые распространялись за пределы центральных центров. Это ставит под сомнение предыдущие взгляды и свидетельствует о том, что сложные интеллектуальные традиции достигали более отдаленных территорий, чем считалось ранее.

Коллекция также содержала список царей — тип документа, сочетающий миф и исторические записи, перечисляя царей в хронологическом порядке. Эти списки часто прослеживают правление правителей вплоть до периодов до великого потопа и иногда включают такие фигуры, как Гильгамеш, легендарный царь Урука.

Табличка, идентифицированная в этом исследовании, кажется, является школьным образцом, который использовался для обучения писцов. Ее значение заключается в подтверждении того, что такие списки активно изучались и передавались из поколения в поколение. Для историков это подтверждает гипотезу, что такие фигуры, как Гильгамеш, могли иметь реальную историческую основу, даже если более поздние рассказы расширили их роли.

Кроме королевских и магических текстов, таблички демонстрируют, как письмо поддерживало повседневную жизнь и управление. Клинопись, разработанная более 5000 лет назад, позволила обществам управлять ресурсами, общаться между регионами и вести записи.

Архив содержал административные документы, отслеживающие товары и персонал, письма, которыми обменивались местные лидеры и ассирийские цари, а также медицинские тексты, сочетающие практические методы лечения с ритуальными элементами.

Эти находки показывают, что магия, управление и знания были тесно связаны в ранних обществах. Изучая эти таблички, исследователи получили более четкое представление о том, как ранние цивилизации фиксировали свой мир, управляли властью и объясняли неопределенность.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, University of Copenhagen.