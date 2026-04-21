Ученые раскопали древнюю обсерваторию в Перу: это место старше статуи Сфинкса в Гизе (фото)

На побережье Перу археологи обнаружили сооружение, которое, вероятно, использовалось для наблюдения за небом. Эта находка раскрывает то, как древние общества этого региона понимали природные циклы и применяли эти знания в повседневной жизни.

Раскопки в Аспере, расположенном вблизи тихоокеанского побережья в Супе-Пуэрто, продолжаются уже более двадцати лет. Поселение датируется примерно 3000-1800 годами до н. э. и было частью цивилизации Караль, которую часто описывают как одно из древнейших сложных обществ в Америке, пишет Фокус.

Сооружение расположено в секторе J1, неподалеку от более крупных пирамидальных зданий. Это место обеспечивало четкий обзор как береговой линии, так и нижней части долины Супе. Исследователи отметили, что такое размещение, вероятно, было преднамеренным и позволяло непосредственно наблюдать за горизонтом и движением Солнца и Луны.

Сооружение расположено в секторе J1, неподалеку от более крупных пирамидальных зданий Фото: Peruvian State

Результаты раскопок показали, что сооружение развивалось в несколько этапов. На самом раннем этапе оно выполняло функцию общественного или церемониального пространства. Позже была построена круглая платформа диаметром чуть более трех метров с центральным стоячим камнем. Такие камни, известные как хуанки, обычно ассоциировались с ритуальными практиками в культурах Анд.

Дополнительные модификации включали двухступенчатую платформу с широким нижним уровнем и меньшей верхней частью. В центре стоял прямоугольный камень, рядом с закрытой зоной с костром. Эти особенности свидетельствовали о многократном использовании, возможно, для собраний или организованных мероприятий.

Исследователи предположили, что планирование могло быть разработано для отслеживания циклов на небе. Наблюдение за Солнцем, Луной и звездами помогало людям определять смену времен года.

Для прибрежной общины, зависящей от рыбалки и ловли моллюсков, эти знания были чрезвычайно важны. Изменения приливов, погоды и морской жизни непосредственно влияли на доступность пищи, поэтому точное определение времени было важным для выживания.

На более позднем этапе сооружение было накрыто и приспособлено для бытового использования, что указывает на то, что его предыдущая функция прекратилась. Это изменение отражает то, как пространства внутри поселения со временем перепрофилировались по мере изменения потребностей.

Поселение Асперо занимает почти 19 гектаров и включает более 20 архитектурных комплексов. Его прибрежное расположение способствовало рыболовной деятельности, одновременно связывая его с внутренними регионами через сети обмена. Товары перемещались между общинами, соединяя районы с различными ресурсами и укрепляя экономические связи.

Предыдущие раскопки обнаружили захоронения высокого статуса, что указывает на общество с четко определенными социальными ролями и организованными системами. Недавно обнаруженное сооружение добавляет еще один слой к этой картине, показывая, что наблюдение за небом было тесно связано с повседневным планированием и управлением ресурсами.

Текущие исследования сосредоточены на анализе ориентации сооружения, этапов строительства и связанных с ним материалов. Эти выводы будут сопоставлены с данными датировки, чтобы определить, когда использовался каждый этап.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Peruvian State.