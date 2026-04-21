Вчені розкопали древню обсерваторію в Перу: це місце старіше за статую Сфінкса у Гізі (фото)

На узбережжі Перу археологи виявили споруду, яка, ймовірно, використовувалася для спостереження за небом. Ця знахідка розкриває те, як давні суспільства цього регіону розуміли природні цикли та застосовували ці знання у повсякденному житті.

Розкопки в Аспері, розташованому поблизу тихоокеанського узбережжя в Супе-Пуерто, тривають вже понад двадцять років. Поселення датується приблизно 3000–1800 роками до н. е. і було частиною цивілізації Караль, яку часто описують як одне з найдавніших складних суспільств в Америці, пише Фокус.

Споруда розташована в секторі J1, неподалік від більших пірамідальних будівель. Це місце забезпечувало чіткий огляд як берегової лінії, так і нижньої частини долини Супе. Дослідники зазначили, що таке розміщення, ймовірно, було навмисним та дозволяло безпосередньо спостерігати за горизонтом та рухом Сонця й Місяця.

Результати розкопок показали, що споруда розвивалася у кілька етапів. На найранішому етапі вона виконувала функцію громадського або церемоніального простору. Пізніше було збудовано круглу платформу діаметром трохи більше трьох метрів із центральним стоячим каменем. Такі камені, відомі як хуанки, зазвичай асоціювалися з ритуальними практиками в культурах Анд.

Додаткові модифікації включали двоступеневу платформу з широким нижнім рівнем і меншою верхньою частиною. У центрі стояв прямокутний камінь, поруч із закритою зоною з вогнищем. Ці особливості свідчили про багаторазове використання, можливо, для зібрань або організованих заходів.

Дослідники припустили, що планування могло бути розроблено для відстеження циклів на небі. Спостереження за Сонцем, Місяцем і зірками допомагало людям визначати зміну пір року.

Для прибережної громади, що залежала від риболовлі та вилову молюсків, ці знання були надзвичайно важливими. Зміни припливів, погоди та морського життя безпосередньо впливали на доступність їжі, тому точне визначення часу було важливим для виживання.

На пізнішому етапі споруда була накрита і пристосована для побутового використання, що вказує на те, що її попередня функція припинилася. Ця зміна відображає те, як простори всередині поселення з часом перепрофілювалися у міру зміни потреб.

Поселення Асперо займає майже 19 гектарів і включає понад 20 архітектурних комплексів. Його прибережне розташування сприяло рибальській діяльності, одночасно пов'язуючи його з внутрішніми регіонами через мережі обміну. Товари переміщалися між громадами, з'єднуючи райони з різними ресурсами та зміцнюючи економічні зв'язки.

Попередні розкопки виявили поховання високого статусу, що вказує на суспільство з чітко визначеними соціальними ролями та організованими системами. Нещодавно виявлена споруда додає ще один шар до цієї картини, показуючи, що спостереження за небом було тісно пов’язане з повсякденним плануванням та управлінням ресурсами.

Поточні дослідження зосереджені на аналізі орієнтації споруди, етапів будівництва та пов’язаних з нею матеріалів. Ці висновки будуть порівняні з даними датування, щоб визначити, коли використовувався кожен етап.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Peruvian State.