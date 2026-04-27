Прячут 9000 лет истории: археологи раскрыли тайну загадочных рисунков в Кении (фото)

Масштабное археологическое исследование на западе Кении дало новые ответы относительно одного из самых загадочных мест наскального искусства в Восточной Африке. В скальном укрытии Какапель исследователи воссоздали визуальную хронологию, охватывающую почти 9 000 лет человеческой истории.

Результаты исследования сочетают детальную регистрацию наскального искусства, раскопки и анализ древней ДНК, чтобы ответить на древний вопрос: кто создал эти рисунки и когда? Такой подход позволил ученым сравнить слои рисунков непосредственно с человеческими останками и генетическими данными с того же места, что обеспечило редкий уровень точности, пишет Фокус.

Наскальное искусство часто трудно датировать, а идентифицировать его создателей еще сложнее. В Какапеле исследователи создали точную копию главной скальной панели, задокументировав сотни фигур. Изучая, как изображения перекрывали друг друга, они определили четыре отдельные фазы росписи, каждая из которых связана с различными культурными группами, использовавшими укрытие на протяжении тысячелетий.

Исследователи создали точную копию главной скальной панели, задокументировав сотни фигур Фото: Namono et al

Древнейшие рисунки, созданные примерно 9000 лет назад, содержат геометрические фигуры, такие как круги и абстрактные узоры, выполненные красными и белыми пигментами. Археологические данные связывают эти произведения с рыболовно-собирательскими сообществами традиции Кансьоре, которые жили на этой территории примерно 9000-3900 лет назад.

Древняя ДНК из скелета, найденного в Какапеле, показала тесную связь с современными охотниками-собирателями мбути из Центральной Африки. Это свидетельствует о том, что художники были частью более широкой сети лесных народов, которых часто называют группами "тва". Эти находки указывают на то, что геометрическое искусство отражает древние культурные традиции, связанные с идентичностью охотников-собирателей Центральной Африки.

Тысячи лет спустя стиль рисунков изменился. Во второй фазе появились изображения длиннорогого скота, нарисованного в профиль с большими, детализированными рогами и крепкими телами. Эти рисунки указывают на приход скотоводческих групп, вероятно связанных с нилотичномовными сообществами, которые вошли в этот регион в железном веке.

Археологические данные связывают эти произведения с рыболовно-собирательскими сообществами традиции Кансьоре, которые жили на этой территории примерно 9000-3900 лет назад Фото: Namono et al

В отличие от предыдущих абстрактных рисунков, эти изображения отражают общество, сосредоточенное на скоте и скотоводстве. Скот напоминает породы типа санга, которые до сих пор существуют в Восточной Африке. Это изменение свидетельствует о более широких региональных преобразованиях, когда люди перешли от собирательства к скотоводству и смешанному земледелию.

Скальная панель продолжала использоваться с течением времени. Более поздние слои содержат более простые геометрические отметки, выполненные более толстым белым пигментом, вероятно, связанные с идентичностью, ритуалами или владением скотом.

Новейшая фаза характеризуется тонким белым линейным рисунком, указывающим на дополнения, сделанные в течение последних нескольких веков. Вместо того, чтобы заменять предыдущие рисунки, каждая группа добавляла новые элементы, создавая непрерывную визуальную запись культурных изменений.

Более поздние слои содержат более простые геометрические отметки, выполненные более толстым белым пигментом, которые, вероятно, связаны с идентичностью, ритуалами или владением скотом Фото: Namono et al

Особую важность рисункам из Какапеля придает сочетание научных методов, использованных в исследовании. Сопоставив слои наскального искусства с данными раскопок и генетическими доказательствами, исследователи связали каждую фазу росписи с перемещениями населения.

Какапель сейчас считается одним из самых информативных мест наскального искусства в Восточной Африке. Его ценность заключается не только в самих изображениях, но и в контексте, который они предоставляют. Место показывает, как общества в регионе менялись со временем, включая изменения в экономике, идентичности и системах верований.

Однако это место сталкивается с постоянными угрозами. Воздействие окружающей среды, человеческая деятельность и вырубка лесов продолжают повреждать наскальное искусство. В отчетах уже отмечаются граффити и ухудшение состояния, что свидетельствует о необходимости защиты. Сохранение Какапеля чрезвычайно важно, поскольку это одно из немногих непосредственных свидетельств человеческого самовыражения со времен, предшествующих письменной истории.

Задокументировали более тысячи объектов: археологи рассказали о масштабных открытиях в Чехии (фото)

Это исследование также является примером для будущих археологических работ. Сочетая подробную документацию, раскопки и анализ ДНК, ученые продемонстрировали, как выйти за пределы простого описания и идентифицировать создателей древнего искусства. Такой подход может помочь ответить на подобные вопросы на других объектах по всему миру.

Ранее Фокус писал о редком артефакте римских времен, найденном в Испании. Археологи обнаружили чашу, которая происходит из окрестностей Адрианова вала в Британии.

Также мы рассказывали о золотых украшениях бронзового века, найденных на греческом острове. Предметы, датированные началом II тысячелетия до н. э., обнаружили во время недавних раскопок и уже сравнивают с одним из самых известных доисторических сокровищ Европы.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Azania.