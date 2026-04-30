Дві трагедії та тисячі років історії: археологи знайшли свідчення боїв у древній Ніневії (фото)

Археологічні роботи в стародавньому місті Ніневія виявили вражаючий зв’язок між двома подіями в історії, розділеними понад 2600 роками. Біля одного з головних входів до міста дослідники знайшли очевидні свідчення як руйнування ассирійської столиці в 612 році до н. е., так і боїв за звільнення Мосула від ІДІЛ у 2017 році.

Ці висновки зроблені після трьох сезонів розкопок біля воріт Шамаш. Ці ворота колись слугували головним східним входом до Ніневії, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Іраксько-італійська експедиція до Ніневії задокументувала значні руйнування, спричинені ІДІЛ, забезпечила безпеку небезпечної мережі тунелів та виявила залишки, пов’язані з руйнуванням міста в давнину.

Ворота Шамаш були побудовані за правління царя Сеннахіріма (705–681 рр. до н. е.)

Ворота Шамаш були побудовані за правління царя Сеннахіріма (705–681 рр. до н. е.), коли Ніневія перетворилася на одне з найбільших міст стародавнього світу. Розташовані вздовж ключової дороги, що з'єднувала регіон з Ербілем, ворота відігравали важливу роль у повсякденному житті.

Відео дня

Глибокі борозенки на кам'яній бруківці, залишені колесами возів, свідчать про те, що через них регулярно проходив інтенсивний рух. Археологи визначили щонайменше два етапи мощення, включаючи ранню кам’яну поверхню та пізнішу реконструкцію, виконану шарами глиняної цегли, гальки та глини, ймовірно, за правління Ашшурбаніпала.

Серед знахідок були бронзові та залізні наконечники стріл, кераміка та уламки великого королівського монумента Фото: Timothy Harrison et al.

Розкопки виявили чіткі ознаки руйнування, що датуються кінцем VII століття до н. е., коли Ніневія впала під натиском коаліції, до якої входили мідійці та вавилоняни. Серед знахідок були бронзові та залізні наконечники стріл, кераміка та уламки великого королівського монумента.

Шари попелу та вугілля вказують на велику пожежу під час нападу. Людські останки додали цьому місцю трагічного виміру. Вчені ідентифікували кістки, що належали кільком особам, зокрема маленькій дитині, підлітку-хлопцю та дорослій жінці. Ще один скелет знайшли лежачим обличчям донизу одразу за воротами, що стало прямим доказом насильства, яке поклало кінець місту.

Бойовики ІДІЛ прокопали близько 210 метрів тунелів крізь і під спорудою Фото: Timothy Harrison et al.

Однією з найважливіших знахідок стала розбита стела, пов’язана з царем Ашшурбаніпалом. Археологи відновили 196 фрагментів кам’яного монумента, який колись мав висоту понад два метри. На стелі були написи, що описували царські походи, зокрема події в Єгипті та поразку Тахарки. Її пошкоджений стан, а також сліди горіння, свідчать про те, що її навмисно знищили під час падіння міста.

Друга фаза пошкоджень сталася в сучасну епоху. У період з 2014 по 2017 рік ІДІЛ використовувала ворота Шамаш як оборонну позицію. Бойовики прокопали близько 210 метрів тунелів крізь і під спорудою. Ці тунелі прорізали стародавню кам'яну кладку та послабили фундамент.

3D-лазерне сканування, проведене у 2021 році, показало, що тунелі становлять серйозну загрозу обвалу Фото: Timothy Harrison et al.

3D-лазерне сканування, проведене у 2021 році, показало, що тунелі становлять серйозну загрозу обвалу. У 2022 році в рамках робіт зі стабілізації, підтриманих Програмою розвитку ООН, тунелі заповнили мішками з піском, використовуючи той самий ґрунт, що й був вивезений. Ворота також мали сліди недавнього конфлікту, зокрема пошкодження від осколків, вирви та сліди горіння.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Сьогодні ворота Шамаш є як стародавніми руїнами, так і символом виживання. Попри пошкодження, спричинені часом та війною, значна частина їхньої конструкції залишається неушкодженою. Дослідники наголосили на необхідності ретельного розкопування, консервації та реставрації для захисту цього місця.

Важливо

Ворота Шамаш мають велике значення для Мосула, пов’язуючи сучасне місто з його стародавнім минулим та відображаючи його відновлення після конфлікту.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, IRAQ.