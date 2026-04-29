Технологія випередила свій час на 10 000 років: археологи знайшли це поблизу Єрусалиму (фото)

Археологічні дослідження в Єрусалимі виявили, що ранні спільноти були набагато більш досвідченими у будівництві, ніж вважалося раніше. Знахідки зі стародавнього поселення свідчать про те, що люди, які жили тисячі років тому, використовували передові методи для створення міцних і довговічних підлог.

На неолітичному місці Моца, розташованому на захід від Єрусалима, дослідники виявили, що будівельники ретельно відбирали та обробляли різні види каменю. Замість того, щоб покладатися лише на просту вапняну штукатурку, вони окремо випалювали вапняк і доломіт у контрольованих умовах, пише Фокус.

Це відкриття відсунуло відомі випадки використання доломітово-вапняної штукатурки на майже 8000 років назад. До цього такі матеріали асоціювалися переважно з римським періодом.

Під час розкопок у 2015–2021 роках археологи виявили велике поселення, датоване приблизно 7100–6700 роками до н. е., де було ідентифіковано понад 100 штукатурних підлог. На деяких із цих підлог навіть збереглися сліди червоного пігменту, що свідчить про увагу як до функціональності, так і до зовнішнього вигляду.

Наявність окремих випалювальних ям для вапняку та доломіту свідчить про те, що будівельники розуміли, як кожен матеріал реагує на тепло Фото: Journal of Archaeological Science

Вчені виявили пірогенний доломіт у декількох підлогах, що означає, що камінь зазнав змін під впливом тепла під час виробництва. Наявність окремих випалювальних ям для вапняку та доломіту свідчить про те, що будівельники розуміли, як кожен матеріал реагує на тепло.

Вапняк під час випалювання утворює негашене вапно, яке можна перетворити на штукатурку. Доломіт, однак, поводиться інакше через вміст магнію і вимагає більш точного поводження. Таке розділення вказує на свідомий технічний контроль, а не на випадкові експерименти.

Доломіт — це поширений породотвірний мінерал класу карбонатів, який є основою осадової гірської породи, що має таку ж назву Фото: Wikimedia Commons

Підлоги також містили дві форми доломіту. Більші частинки, ймовірно, слугували структурною опорою, тоді як крихітні кристали були рівномірно розподілені в сполучному матеріалі. Ці дрібні кристали не можна було пояснити як простий подрібнений камінь.

Дослідники припустили, що частина доломіту могла переформуватися після нагрівання та змішування, завершивши цикл, подібний до процесу перетворення вапняку на вапно. Це незвично, оскільки сучасні експерименти показують, що доломіт не легко повертається до своєї первісної форми після спалювання. Проте в Моці у складі матеріалу переважали доломіт і кальцит, а інших мінералів було дуже мало.

Щоб зрозуміти цей процес, вчені застосували кілька аналітичних методів, зокрема інфрачервону спектроскопію та мікроскопію. Результати вказують на те, що стародавні будівельники, можливо, ретельно контролювали температурні умови або що перетворення відбувалося поступово протягом тисячоліть.

Структура підлог також свідчила про продуманий дизайн. Більш товсті нижні шари містили більше каменю та доломіту, що забезпечувало міцність, тоді як тонші верхні шари були гладкішими та легшими в догляді. Такий багатошаровий підхід нагадує пізніші будівельні практики, де різні матеріали слугують конкретним цілям.

Важливість цього дослідження полягає в його здатності переосмислити розуміння ранніх людських інновацій. Майже 10 000 років тому люди поблизу Єрусалима вже експериментували з матеріалами способами, які згодом зникли на століття.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Journal of Archaeological Science, Wikipedia.