Технология опередила свое время на 10 000 лет: археологи нашли это вблизи Иерусалима (фото)

Археологические исследования в Иерусалиме обнаружили, что ранние сообщества были гораздо более опытными в строительстве, чем считалось ранее. Находки из древнего поселения свидетельствуют о том, что люди, жившие тысячи лет назад, использовали передовые методы для создания прочных и долговечных полов.

На неолитическом месте Моца, расположенном к западу от Иерусалима, исследователи обнаружили, что строители тщательно отбирали и обрабатывали различные виды камня. Вместо того, чтобы полагаться только на простую известковую штукатурку, они отдельно обжигали известняк и доломит в контролируемых условиях, пишет Фокус.

Это открытие отодвинуло известные случаи использования доломитово-известковой штукатурки на почти 8000 лет назад. До этого такие материалы ассоциировались преимущественно с римским периодом.

Во время раскопок в 2015-2021 годах археологи обнаружили большое поселение, датированное примерно 7100-6700 годами до н. э., где было идентифицировано более 100 штукатурных полов. На некоторых из этих полов даже сохранились следы красного пигмента, что свидетельствует о внимании как к функциональности, так и к внешнему виду.

Ученые обнаружили пирогенный доломит в нескольких полах, что означает, что камень претерпел изменения под воздействием тепла во время производства. Наличие отдельных обжиговых ям для известняка и доломита свидетельствует о том, что строители понимали, как каждый материал реагирует на тепло.

Известняк при обжиге образует негашеную известь, которую можно превратить в штукатурку. Доломит, однако, ведет себя иначе из-за содержания магния и требует более точного обращения. Такое разделение указывает на сознательный технический контроль, а не на случайные эксперименты.

Доломит — это распространенный породообразующий минерал класса карбонатов, который является основой осадочной горной породы, имеющей такое же название Фото: Wikimedia Commons

Полы также содержали две формы доломита. Более крупные частицы, вероятно, служили структурной опорой, тогда как крошечные кристаллы были равномерно распределены в связующем материале. Эти мелкие кристаллы нельзя было объяснить как простой измельченный камень.

Исследователи предположили, что часть доломита могла переформироваться после нагревания и смешивания, завершив цикл, подобный процессу превращения известняка в известь. Это необычно, поскольку современные эксперименты показывают, что доломит не легко возвращается к своей первоначальной форме после сжигания. Однако в Моце в составе материала преобладали доломит и кальцит, а других минералов было очень мало.

Чтобы понять этот процесс, ученые применили несколько аналитических методов, в частности инфракрасную спектроскопию и микроскопию. Результаты указывают на то, что древние строители, возможно, тщательно контролировали температурные условия или что преобразование происходило постепенно в течение тысячелетий.

Структура полов также свидетельствовала о продуманном дизайне. Более толстые нижние слои содержали больше камня и доломита, что обеспечивало прочность, тогда как тонкие верхние слои были более гладкими и легкими в уходе. Такой многослойный подход напоминает более поздние строительные практики, где различные материалы служат конкретным целям.

Важность этого исследования заключается в его способности переосмыслить понимание ранних человеческих инноваций. Почти 10 000 лет назад люди вблизи Иерусалима уже экспериментировали с материалами способами, которые впоследствии исчезли на века.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Journal of Archaeological Science, Wikipedia.