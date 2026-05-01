Їх поховали поспіхом: археологи знайшли жертв чуми Юстиніана у Йорданії (фото)

Нещодавні розкопки в Джераші, Йорданія, надали свідчення того, як рання пандемія вплинула на життя у візантійському світі. Масове поховання часів "чуми Юстиніана" продемонструвало, як громади реагували на раптову масову загибель людей.

Дослідження проводила команда з Університету Південної Флориди. Замість того, щоб лише ідентифікувати хворобу, команда досліджувала жертв та похоронні звичаї, пише Фокус.

В античності Джераш був великим міським центром, у якому в III столітті н. е. проживало близько 25 000 людей. До кінця VI століття ця кількість зменшилася до приблизно 10 000, що свідчить про економічний та демографічний занепад ще до спалаху епідемії. Нещодавно досліджене поховання виявили на міському іподромі, де близько 230 осіб було поховано щільними шарами.

Саме поховання було незвичайним. Тіла було покладено швидко, майже не дотримуючись стандартних звичаїв, і розміщено на уламках кераміки в тому, що колись було громадським простором. Це вказує на надзвичайну ситуацію, коли смерті сталися упродовж короткого часу, ймовірно, днів або тижнів. Такі закономірності нагадують пізніші могили жертв чуми в середньовічній Європі, де велику кількість померлих ховали разом після раптових спалахів.

Поховання у Йорданії нагадує пізніші могили жертв чуми в середньовічній Європі, де велику кількість померлих ховали разом після раптових спалахів Фото: Public Domain

Наукові дослідження підтвердили причину. Аналіз стародавньої ДНК виявив Yersinia pestis — мікроорганізм, відповідальний за чуму. Генетичні дані показали наявність одного штаму, що вказує на один спалах, а не на повторювані хвилі захворювання.

Дослідники також вивчили ізотопи з кісток і зубів, щоб зрозуміти раціон харчування та пересування людей. Показники вуглецю та азоту вказували на раціон, заснований на місцевих врожаях та системах харчування.

Однак результати аналізу ізотопів кисню показали більшу варіативність порівняно з іншими місцями, такими як Телль-Дотан, Пелла та Файнан. Ця варіативність свідчить про те, що багато людей виросли в різних регіонах, перш ніж прибути до Джераша.

Раптовий характер чуми об"єднав людей з різним походженням в одному похованні, зберігши рідкісний запис про соціальні зв"язки Фото: Wikimedia Commons

Таке поєднання походжень вказує на різноманітне міське населення. За звичайних умов таку різноманітність було б важче виявити, оскільки переміщення відбуваються поступово. Раптовий характер чуми об’єднав людей з різним походженням в одному похованні, зберігши рідкісний запис про соціальні зв’язки.

Мітохондріальна ДНК додала додаткових деталей, ідентифікувавши гаплогрупи H13 та L3e, що відповідає відомим демографічним моделям у Візантійському Леванті. Разом археологічні, генетичні та ізотопні докази показали, що пандемія вплинула не лише на здоров’я, а й на структуру міського життя.

Ці знахідки зробили Джераш одним із найяскравіших прикладів того, як пандемії впливали на стародавні суспільства. Могила зафіксувала момент, коли місто зіткнулося з надзвичайним тиском, розкривши закономірності міграції, вразливості та реакції на кризу.

Поховання в Джераші зберегло безпосередні свідчення того, як люди жили, пересувалися та помирали під час одного з найперших у історії масштабних спалахів захворювань, даючи уявлення про вплив раптових криз на людство.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Archaeology News, Journal of Archaeological Science.